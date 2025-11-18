小泉進次郎防衛相が自身のXに投稿したランチ風景が大きな反響を呼んだ。「参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、『よこすか海軍カレーラーメン』を…。午後も予算委員会は続きます」という投稿は、18日時点で1000万インプレッションを記録した。

【写真】『よこすか海軍カレーラーメン』を食べる小泉防衛大臣

無双状態？の小泉進次郎防衛相

小泉氏と言えば車内でコンビニチキンや牛丼を食べる様子を投稿し、「庶民アピール」「グルメアカウントなの？」などと揶揄されてきたが防衛大臣就任後は状況が一変しているようで─。

「Xでのランチ投稿に加え、総裁選挙では小泉氏を称賛する“やらせコメント”を依頼するようなステマ疑惑や農水大臣時代の米問題に対する責任追及など、国民から辛辣な声が寄せられることが多かった印象です。

しかし、高市内閣発足後の小泉氏は、アメリカのヘグセス米国防長官に対して“スカジャン外交”で脚光を浴び、7日の衆議院予算委員会ではキレキレの答弁を披露し、その様子を見た国民からは“無双状態”と評されています」（社会部記者）

今回、小泉氏が食べていたカップ麺は小泉氏の地元・神奈川県横須賀市の名物『魚藍亭監修』のよこすか海軍カレーラーメン・チキン味だ。このシリーズは今年の5月12日発売でチキン味とビーフ味の2種類で展開されている。

エースコックの広報担当者に聞いた反響

「ヌードルファンとしては一度食してみたい」「きっちり商品名が見えるようにしていて、抜かりない覚醒進次郎さん」など、宣伝効果抜群のようにも思えるが反響としてはどうなのか、販売元のエースコック株式会社の広報担当者に聞いてみると、

「小泉防衛大臣のX投稿は拝見しておりました。『魚藍亭』様監修の『よこすか海軍カレーラーメン』をお召し上がりいただいたこと、大変光栄に存じます」と回答があった。

売れ行きなどの反響はというと、

「当商品は現在終売となっておりますが、こうした形でご紹介いただけることは、私どもにとりましても大変ありがたい機会でございます。今後もお客様にご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。」（前出・エースコック株式会社広報担当）

とのこと。

地元有名店監修の海軍カレーラーメンだからか、しっかり商品名が見えるように手の位置を工夫しているように見えるが担当者が語るように奇しくも現在は終売しているという。Xでも「残念」「再販されたら食べる」など、メーカーにとってもプラスの動きになりそうだ。

広報担当者も「大変ありがたい機会」と語るように、終売商品をトレンドに押し上げる力は、まさに“無双状態”の小泉氏だからこその現象かもしれない─。