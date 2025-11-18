政治団体・NHKから国民を守る党（NHK党）の浜田聡前参院議員（48）が、18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。斉藤健一郎参院議員（44）が17日、NHK党を離党したことについて経緯を説明し「斉藤さんには議員辞職してもらうのがいいんじゃないかと思うところ」として議員辞職を促した。



【写真】こんな時も…初登院した斉藤健一郎参院議員とガッツポーズを取る浜田聡氏

浜田氏は、2022年参院選比例代表での名簿順位に触れ、ガーシー元参院議員（54）の除名により繰り上げ当選した斉藤氏の次点だった動画配信者の久保田学氏（横山緑、48）を挙げ「端的に言うと、私としては横山緑さんが繰り上げの準備をすべきではないか」と私見を述べた。



17日に行われた緊急役員会で、斉藤氏が離党届を提出。「斉藤健一郎議員の意向は尊重するということ、そこは申し上げた。議員が、その党を離党するというのは、その強い決意のもとではもう止められない。仕方ないこと」と認めたことを明らかにした。



斉藤氏が「私の議席は党首から預かっているものという前提は変わらない。党首から指示があれば即時議員辞職する立場」と、党首の立花孝志容疑者（58）の意向に従うとしていることに触れ「私も斉藤さんを信じるところでありますし、立花孝志党首にアドバイス…私の意見を申し上げるとすると」と、立花容疑者に斉藤氏の議員辞職を指示するよう助言するとした。



17日の会見で、議員辞職を否定した斉藤氏を「理由をつけて離党するのは結構だと思うんですけれども、斉藤さんがこれまでの３年間の活躍を見ても、斉藤さんはこの後国会の活動に専念するとして、どれほどのものを生み出せるかということについては甚だ疑問というのが、近くにいて見ていた者としての正直な感想」と評した。



さらに「立花孝志党首の方から、斉藤さんに議員辞職を促すという形にしてもらうのが一案ではないかと思います。立花党首が斉藤さんへの信頼も厚いし、これまでの経緯があるのでそこはどうなるかわかりませんが、接見に行かれる弁護士に、その辺りの意思表示を聞いてもらえればと思います。個人的な感触としては半々」との考えを示した。



浜田氏は「（斉藤氏の）今回の離党理由についても、なんか情報が流出してということで、ある意味私への恨み節みたいなところですけど、もともとなんか離党することを何か考えていたような、そんな感じもしますし」とあてこすった。「斉藤さんの意思は尊重しますが、一方で立花孝志党首への提案という形でさせていただきたい」と重ねて強調した。



（よろず～ニュース編集部）