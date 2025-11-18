18日の山形県内は寒気の影響で山沿いを中心に雪となり、山形市での初雪が観測されました。19日も午前にかけて雪となり、気象台では積雪や路面凍結による交通障害への注意を呼びかけています。



記者リポート「西川町の国道112号です。現在こちらの気温は0℃。雪が横殴りに降っています。走行する車はヘッドライトを点けています。路面は圧雪状態です」



山形地方気象台によりますと県内には強い寒気が流れ込み、山沿いを中心に雪に見舞われました。18日は朝よりも日中にかけて気温が下がり、午後4時までの各地の最低気温は西川町大井沢で氷点下0.3度、米沢で2.0度新庄で2.8度、山形で3.0度などとなりました。





米沢市の山あいにある白布温泉では、重くしめった雪が降り積もり、温泉街を白く染め上げていました。東京からの温泉客「きれいで素敵現地は大変雪が降るとクマのニュースで米沢が出てくるので心配だったが寒いと引っ込むのかどうなのか」こうした中、気象台は18日午後、山形市で初雪を観測したと発表しました。平年より2日遅く、去年と同じ日の観測です。午後４時現在の積雪は西川町大井沢で18センチ、大蔵村肘折で16センチとなっています。県内は19日午前も引き続き、山沿いを中心に雪が降る見込みです。寒気は19日午後にかけて次第に緩み、曇りとなる所が多いとみられています。気象台は引き続き、積雪や路面凍結による交通障害への注意を呼びかけています。