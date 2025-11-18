〈《NISA》“オルカン生みの親”が断言「ポートフォリオの見直しは不要」…長期投資で最も重要な「中道」のマインドとは〉から続く

積立投資を検討する人の中には「少額では意味がない」と考える人も少なくない。しかし、eMAXIS Slimシリーズの「オールカントリー（オルカン）」生みの親である代田秀雄氏（シロタ・ウェルス・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズ代表）は、文藝春秋PLUSの番組「BUNSHUN MONEY SCHOOL」で、少額からでも始める価値を力説した。（全2回の2回目／はじめから読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年10月23日配信）

「5000円でも同じです」

積立額が毎月1万円や5000円といった少額の場合でも、投資を始める価値はあるのだろうか。

「価値はあると思います。長期投資で重要なのは、たとえ1万円であっても、始める時期が早ければ早いほど良いということです。5000円でも同じです」と代田氏は断言する。



左から代田秀雄氏、「文藝春秋PLUS」村井弦

その理由として、複利効果の威力を挙げる。「重要なのは始める時期です。例えば40年という期間で考えた場合、20年経ってから月10万円を積み立てるよりも、最初から月1、2万円を積み立てる方が、最終的に同等かそれ以上の意味を持つ可能性があるのです」

「億単位の資産になる可能性も」

代田氏が強調するのは金額よりも「習慣化」だ。

「少額でも早くから始めることで、市場と向き合い、市場に身を置くとはどういうことかを実体験できます。この経験を通じて長期投資力が身につき、それが大きな強みになるのです」

「たとえ5000円であっても、それは自分にとって重要なお金です。そのお金で投資を経験することが何よりも大切。月1万円でも何十年も続ければ、将来的に数千万、あるいは億単位の資産になる可能性も十分にあるでしょう」

「最も重要なのは、無理をしないことです。無理のない範囲で少しずつ市場と付き合い、『投資を習慣化』させることが非常に大切だと思います」と語る。

40〜50代でも「全然遅くない」

新NISA制度開始によって、40〜50代から投資を始める人も多い。「遅すぎるってことはないんですか」という質問に対し、代田氏は「いやいや、全くないと思いますね」と即答する。

「新NISA制度には期限の区切りがありません。今や65歳以降も働く方が国民の半数以上を占める時代です。仮に70歳まで働くとすれば、50歳の方でもまだ20年もの時間があるわけです」

人生100年時代を踏まえ、「50歳になったらまだ半分ですもんね」と語る。

若年層には株式100%を推奨するが…

ただし、年代によって投資戦略は変わると代田氏は指摘する。「長期の資産形成、20年、30年の資産形成を考えるのであれば、僕は株式っていうのが一番効率的だと思います」として、若年層には株式100%を推奨する。

一方、退職を控えた世代については「給与収入がなくなり、年金生活に入って金融資産を取り崩していく段階の方であれば、株式だけでなく債券なども含めてポートフォリオを考える余地があるでしょう」と述べる。

インデックスファンドは「公の器」

代田氏は、インデックスファンドを単なる金融商品ではなく「社会インフラ」として位置づける視点を示した。

「インデックスファンドは、グローバル分散投資における非常に重要な『公（おおやけ）の器』だと考えています。投資家はリターンによって利益を得られ、関わる金融機関にとってもビジネスとして成立します」

さらに重要なのは、社会全体への波及効果だという。

「投資先の企業にお金が回るだけでなく、社会全体の経済成長も後押しします。このように、この『公の器』であるインデックス投資からは、さまざまな恩恵がもたらされるのです」

最終的なゴールは…

代田氏は、投資で増えたお金の使い道まで視野に入れている。

「グローバル分散投資で増えたお金をどう使うか。日本人は主に国内でお金を使いますから、資産が増えて終わりではなく、そのお金が国内で消費されることで、経済成長に直接貢献することになるのです」

「インデックス投資の広がりによって皆さんが得た利益が、そのような形で社会に還元され、良いお金の流れが生まれることを心から願っています」と、投資を通じた経済の好循環への期待を語った。

「資産運用の最終的なゴールは、増やしたお金をどう使うかです。この循環がうまく機能すれば、日本はもっと成長できると確信しています」

（「文春オンライン」編集部）