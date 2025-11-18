衆議院の定数削減をめぐり、与野党が協議会を開きました。自民党と日本維新の会が今の国会で1割削減する法案の成立を目指すとしていることに、野党からは反発が相次ぎました。

【映像】協議会の様子

「各党の方が言っていたのは、やっぱりこの議長が指名して作ったこの協議会の場で定数削減についても議論すべきだと」（立憲・奥野衆議院議員）

衆議院の選挙制度をめぐる与野党の協議会は、議論非公開の形で約1カ月ぶりに開かれました。自民党と日本維新の会の与党は、連立の合意書で定数の1割を削減する議員立法案をこの臨時国会に提出し、成立を目指すとしています。

これについて野党からは「選挙制度と定数削減は密接不可分だ」など、選挙制度の改正もセットで議論するよう求める声が相次ぎました。

「自民党と維新の会でこの定数問題については、政党間で鋭意、積極的な協議が進んでいると座長として理解をいたしておりますので、その協議の行方も、もちろん注視をしなければなりませんし、何か具体的なパッケージあるいは政策が取りまとめられれば、恐らくこの協議会の方に提案されるというかそういう手順になるのかなと」（自民・逢沢座長）

（ANNニュース）