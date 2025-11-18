地震による津波が発生した際、いち早い住民の避難を可能にするため、津波の専門家が実験を開始しました。東日本大震災を教訓に自作の“GPS波浪計”を海に設置しました。



2025年3月、国は2012年に示した「南海トラフ巨大地震の被害想定」を見直しました。新たな想定では県内の死者数は10万3000人。



津波の最大の高さと、1メートル以上の津波が最短で到達する時間では…西部では各地で前回の想定より時間が短くなりました。





中部地区は前回と変わらず、静岡市清水区と焼津市で全国で最速の2分で津波が到達する見込みです。伊豆では、わずか数分で高い津波が押し寄せる想定は変わっていません。沿岸部が長い静岡県では、引き続き津波への対策が急務となっています。そんな中、津波工学の専門家がある実験を始めました。10月下旬、静岡市清水区の折戸湾に、常葉大学の阿部郁男教授が重さ10キロほどの装置を海に浮かべました。これが「GPS波浪計」。GPSを海に浮かべ、波の高さをリアルタイムで観測します。どんな仕組みなのか。研究室でうかがいました。（常葉大学 副学長 阿部 郁男 教授）「すごく精度のいいGPSが搭載されている機械がこの部分になります。ソーラーパネルを付けて発電して、それをモバイルバッテリーに充電して、その電源で、こちらのGPSが動く仕組みになっています」この装置は、阿部教授が部品集めから組み立てまで全て自身で行い、試行錯誤の末、完成させました。水に浮かぶこの箱は地元企業が実験のために開発し提供しました。実は阿部教授、東日本大震災の発生前、東北大学で研究活動をしていて、国交省とともに似たような取り組みを行っていました。「GPS波浪計」は2007年度から整備が始まり、東北地方の太平洋側に7基、日本海側に3基が震災発生までに計10基が整備されていました。（常葉大学 副学長 阿部 郁男 教授）「非常に高額で、数億円かかるようなすごい大きなものだった。最近、いろいろな技術が発達してきて、安いGPSが発売されたことがあり、それを使って海に浮かべて津波の高さを測れないか…」1基数億円かかっていたものが、今回のものは制作費約10万円。月6千円ほどの通信費で、ほぼ同じ機能が果たせるといいます。では、東日本大震災ではどのように役立てられたのか？（常葉大学 副学長 阿部 郁男 教授）「東日本大震災が発生した時に、最初、津波警報が出されました。3メートル以上という高さの津波警報が出されたが、その後、15時14分に津波警報が大津波警報となり宮城県と岩手県は10メートル以上と情報に切り上がります。その2分前、6.8メートルの巨大な津波をGPS波浪計が確認したことによって、2分後に切り上がることになった」また、観測した津波をハザードマップに表示するシステムの開発もしていました。ただ、大震災の時は、広い範囲で停電や通信システムの障害が発生し情報が行き渡らず、避難行動につながらなかったという反省があります。今回の実験は、どのように役立てたいのでしょうか。（常葉大学 副学長 阿部 郁男 教授）「今、気象庁が津波の観測場所が、例えば沼津だと内浦で、そこからずっとなく清水の三保半島の内側なんですね。そうすると、富士、蒲原、由比にどんな津波が来ているのか全く知るすべがない」静岡県は、長い海岸線が続く一方、津波を観測する施設が少ないといいます。さらに、阿部教授が懸念しているのは「海底地滑り」による津波です。地震などで海底の斜面の堆積物が崩れ落ちる ことによって起こる津波は、静岡県でも過去に発生したと考えられる場所が多数あります。（常葉大学 副学長 阿部 郁男 教授）「その海底地滑りが岸の近くで起きると、もう、あっという間に津波が来て、海底地滑りのすぐそばの場所だけ、被害を受けるという危険性もある。その地域に、今、どのくらいの津波が来ているか、それが地域の人の避難行動につながればなと思っています」低コストで津波の観測を実現した「GPS波浪計」。実験は、2026年春まで実施する予定です。阿部教授は、今後「GPS波浪計」」が各地の港や海岸に設置され、住民にリアルタイムで観測情報を届けることで津波被害の軽減に役立てたいと意気込んでいます。