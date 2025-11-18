¹ñ»º¥¿¥Þ¥Í¥®6³äÄ¶¤Î¹âÃÍ¤Ç¡ÖÍ¢Æþ¥¿¥Þ¥Í¥®¡×¿Íµ¤¤Ë¡ÄÇòºÚ¤äÂçº¬¤Ï2³ä¹â¡¡ºÇ¶¯´¨µ¤¤Çº£Ç¯½é¤Î¡ÈÂçÀã·ÙÊó¡É¤â
¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Àã¤Ç´°Á´¤Ë¼Ö¤¬Ê¤¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î»À¥öÅò¤Ç¤¹¡£
Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤È¤Ê¤ëÂçÀã·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤ÈÈÕ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÏÀã¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¿Í¤Î¤Ò¤¸¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Û¤ÉÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»À¥öÅò¤Ç¤ÏÀÑÀã¤¬1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢11·îÃæ½Ü¤È¤·¤Æ¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡§
°ìÈÕ¤Ç¤³¤ÎÀã¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.°ìÈÕ¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¡Ë30Ñ¤¯¤é¤¤¡©
°¦ÃÎ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡§
ºòÆü¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÂçÊÑ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ó¡£
Àã¤«¤¤ò¤·¤¿¸å¤â¡¢¼Ö¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ë¤Ò¤È¶ìÏ«¡£
¹ñÆ»¤Ç¤Ï´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï¡¢18ÆüÄ«¡¢¿áÀã¤Ç¼þ°Ï¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤¬È¯À¸¡£
ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¡¢²¿¤È¤«¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
17ÆüÌë¤«¤é20cm°Ê¾å¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢½»Ì±¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¤ÎÀã¤«¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢17Æü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹22ÅÙ¤Èµ¨Àá³°¤ì¤ÎÍÛµ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅìµþÅÔ¿´¡£
¤È¤³¤í¤¬18Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï°ìÅ¾16ÅÙ¤ÈÈ©´¨¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¸ü¼ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÅÔÆâ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¾ì½ê¤¬¡£
´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢¥¢¥Ã¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¤òµá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥È¥í¥Ã¤È¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
Ãæ¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æù½Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Åòµ¤¤â¤¿¤Ã¤×¤êÎ©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½µËö¡¢·²ÇÏ¸©¤ÎÂÀÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Åß¤ÎÆé¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÇòºÚ¤ÎÂ«¤¬¤º¤é¤ê¡£
ÇòºÚ¤ä¥À¥¤¥³¥ó¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ê¤É¤ÎÌîºÚµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Î½Å¤µÅö¤Æ¥²¡¼¥à¤â¡£
Ä©Àï¤·¤¿¿Æ»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¡Ê¥Í¥®¡Ë»²²Ã¾Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æé¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤¤ÞÌîºÚ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥Þ¥Í¥®¤â¹â¤¤¤·¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤â¹â¤¤¤·¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤Î¤Ê¤«¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÂçÀ¹¶·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¤Î´¨µ¤¤¬½±Íè¤·¤¿ÆüËÜÎóÅç¡£
ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÍ¿ô¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î»À¥öÅò¤Ç¤ÏÀÑÀã¤¬1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥«Àã¤Ë¡£
»³·Á¸©¤Î²¹Àô³¹¤â¡¢¤Ò¤ÈÈÕ¤ÇÀã·Ê¿§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°11»þ¤´¤í¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦¹¾ÊÌ»Ô¡£
ÂçÎ³¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯½»Ì±¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡£
Áö¹Ô¤¹¤ë¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢Àã¤¬¿á¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÈÀÄ¿¹¸©¤Ç¡¢º£µ¨½é¤ÎÂçÀã·ÙÊó¤¬È¯É½¡£
°ìÊý¡¢µ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤¿Åìµþ¤Ç¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆéÎÁÍýÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
ÆéÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡£
¾®ÆéÎ©¤ÆÀìÌç ¤Ê¤Ù¤·¤í¡¦ÃæÅçÍªÂåÉ½¡§
²Æ¤°¤é¤¤¤Ë°ìÈÖ¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇòºÚ¤¬°ìÈÖ¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£2ÇÜ¶á¤¯¾å¤¬¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤É¤óÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤·¤ÆÌîºÚ¡Ê¤ÎÃÍÃÊ¡Ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿Àè½µ¤ÎÌîºÚ¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢ÆéÎÁÍý¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥À¥¤¥³¥ó¤äÇòºÚ¤Ï2³ä¤Û¤É¹âÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê6³äÄ¶¤Î¹âÃÍ¤Ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Í¢ÆþÌîºÚ¤Ç¤¹¡£
°ñ¾ë¸©Æâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»º¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤òÈÎÇä¡£
1¸Ä20±ß°Ê¾å¡¢°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¤Ç¤Ïº£¸å¡¢Í¢Æþ¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÎÈÎÇä¤òÂ³¤±¤ë¤«¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤ÎËÌ³¤Æ»»º¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò°·¤¦¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¢¥¥À¥¤¡×¤Ç¤âÃæ¹ñ»º¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤òÈÎÇä¡£
¤Û¤ÜÆ±¤¸½Å¤µ¤Ç¡¢¹ñ»º¤è¤ê100±ß¶á¤¯°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥À¥¤´ØÄ®ËÜÅ¹¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆüËÜ¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢Ãæ¹ñ»º¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤¿¡£¡ÊÍ¢Æþ¡Ë¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ï¡¢¤³¤Î¿ô¥«·î¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤ß¤Æ¤â2ÇÜ¤ÏÇä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£