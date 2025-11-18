青森県で最大震度3の地震 青森県・五戸町
18日午後5時21分ごろ、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、青森県の五戸町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□青森県
五戸町
■震度2
□青森県
八戸市 野辺地町 七戸町
横浜町 東北町 おいらせ町
青森南部町 階上町 平内町
むつ市
函館市
□岩手県
盛岡市 二戸市 矢巾町
軽米町
■震度1
□青森県
十和田市 三沢市 六戸町
六ヶ所村 三戸町 田子町
新郷村 青森市 つがる市
外ヶ浜町 東通村 佐井村
□北海道
札幌東区 江別市 千歳市
北広島市 壮瞥町 白老町
厚真町 安平町 むかわ町
新ひだか町 浦河町 様似町
えりも町
□岩手県
八幡平市 滝沢市 葛巻町
岩手町 紫波町 九戸村
一戸町 宮古市 久慈市
普代村 花巻市
□宮城県
登米市 石巻市
□秋田県
鹿角市 小坂町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。