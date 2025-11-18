TBS NEWS DIG Powered by JNN

18日午後5時21分ごろ、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県の五戸町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□青森県
五戸町

■震度2
□青森県
八戸市　野辺地町　七戸町
横浜町　東北町　おいらせ町
青森南部町　階上町　平内町
むつ市

□北海道
函館市

□岩手県
盛岡市　二戸市　矢巾町
軽米町

■震度1
□青森県
十和田市　三沢市　六戸町
六ヶ所村　三戸町　田子町
新郷村　青森市　つがる市
外ヶ浜町　東通村　佐井村

□北海道
札幌東区　江別市　千歳市
北広島市　壮瞥町　白老町
厚真町　安平町　むかわ町
新ひだか町　浦河町　様似町
えりも町

□岩手県
八幡平市　滝沢市　葛巻町
岩手町　紫波町　九戸村
一戸町　宮古市　久慈市
普代村　花巻市

□宮城県
登米市　石巻市

□秋田県
鹿角市　小坂町

