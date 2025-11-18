ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、「ブルーグリーンプロジェクト」から、植物性由来の原材料を使い、おいしさにもこだわった商品4種類を、11月18日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

「ブルーグリーンプロジェクト」は、「地球にも良いこと、役に立つことを少しずつでもできることから実行していこう」という思いを込めて、落合宏理氏監修のもと発足し、地球環境に配慮したカトラリーを展開している。

近年、食に対する消費者のニーズが多様化する中で、2023年から「おいしい植物性由来。」をコンセプトに、植物性の原材料を使用した商品を発売している。

今回は、シリーズ初となるアイスからアーモンドミルクを使用したやさしい甘さの「植物生まれのアーモンドミルクバー」や、カップ入りスープから豆乳由来のかきたま風具材の「植物生まれのたまご風スープ」を発売するほか、豆乳やアーモンドミルクなどを使用したチョコケーキなど、老若男女問わず、誰でも気軽に、様々なシーンで楽しめるラインアップにした。

今後もファミリーマートでは、植物性由来の原材料を使用し、おいしさにもこだわった商品をラインアップし、消費者に新たな食の選択肢を提案していく考え。

「植物生まれのアーモンドミルクバー」の商品担当は、「アイスでは初のブルーグリーン商品。植物由来のキャラメル味のアーモンドミルクアイスのやさしい甘さの味わいとなっている。アーモンドをはじめとする、ナッツ類の特徴を最大限活かし、動物性原料を不使用でも満足感のあるアイスを開発した。カロリーも87kcalとヘルシー。ぜひ、賞味してほしい」とコメントしている。

「植物生まれのたまご風スープ」の商品担当は、「ファミリーマートで売れ筋のカップ入りスープ『たまごスープ』の味わいをベースに、動物性原料不使用の、新しいスープを開発した。フワフワなかきたま風具材と、醤油と昆布をベースにしたスープの味わいを楽しんでほしい」とコメントしている。



「植物生まれのアーモンドミルクバー」

「植物生まれのアーモンドミルクバー」は、アレルギー特定原材料8品目不使用の、アーモンドミルク由来の植物性アイス。アーモンドクラッシュを混ぜ込み、ナッツのコクとアーモンドの香ばしさを一層引き立てている。なお、一部地域では価格が異なる。



「植物生まれのたまご風スープ」

「植物生まれのたまご風スープ」は、ふわっと食感の豆乳由来のかきたま風具材に、昆布の旨みが利いたスープとなっている。



「植物生まれのチョコケーキ」

「植物生まれのチョコケーキ」は、豆乳を使用したココアスポンジに、アーモンドミルクなどの植物性由来の原料で作ったガナッシュを混ぜこんだホイップクリームを重ねたカップ仕立てのケーキ。スポンジの上に乗せたココアクランブルが食感のアクセントになっている。



「植物生まれのチリミートのサラダラップ」

「植物生まれのチリミートのサラダラップ」は、大豆ミート入りのチリソースに、植物生まれのチーズと玄米、葉物野菜などを合わせたサラダラップ。ハラペーニョの辛味が効いたサルサソースをアクセントにした。

［小売価格］

植物生まれのアーモンドミルクバー：184円

植物生まれのたまご風スープ：170円

植物生まれのチョコケーキ：368円

植物生まれのチリミートのサラダラップ：398円

（すべて税込）

［発売日］11月18日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp