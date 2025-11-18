■「和菓子屋の看板」が残る異質なラーメン店

千葉県流山。東武アーバンパークライン・初石駅の西口から徒歩4分ほどの閑静な住宅街に、ひっそりと佇む人気ラーメン店がある。「The Noodles ＆ Saloon Kiriya」だ。

筆者撮影 「和菓子」の文字が目を引くが実はラーメン店 - 筆者撮影

ラーメン屋なのに、店の日よけのテントには色褪せた文字で「和菓子 おおつき」と書かれている。前に営業していた和菓子屋の古びたテントをそのままにしているらしい。だが、この看板を外し損ねた痕跡こそが、店主・青木成憲さんが人生をかけてつかみ取った「再生」の象徴だった。

青木さんは流山の生まれ。農家の家系だったが、父が自動車整備業を始めたことから、自然と青木さんも車の世界に進んだ。

筆者撮影 青木成憲さん - 筆者撮影

「小さい頃から“車の人間になる”って、決まっていたようなもんでしたね。選択肢なんてなかったです。バンドをやりたいって思っていた時期もあったけど、現実的には無理だろうなって」（成憲さん）

整備専門学校を卒業後、トヨタ系の整備工場に就職。腕を磨き、最終的には工場長まで勤め上げた。だが、27歳で家業の自動車工場を継いだ時には、すでに経営は傾いていた。

「入ったときから、もう傾いていたんです。技術とかじゃなくて、業界全体の構造的な問題もあって。自分は営業的な世界に向いておらず、なかなか難しかったですね」（成憲さん）

■借金1000万円、銀行からも「もう貸せない」と断られた

時代はハイブリッド車への転換期。板金塗装の技術も今までのままでは追いつけない。不況も重なり、資金繰りは限界を迎えた。

「最後は銀行から『これ以上は貸せません』って言われたんです。借金は1000万円。もう、どうにもならなかったですね」（成憲さん）

子どもは3人。明日の支払いに追われる日々の中、青木さんが唯一夢中になれたのが「自作ラーメン」だった。

「仕事の合間にラーメンを作るのが、数少ない楽しみのひとつでしたね。スープを炊いたり、麺を打ったりしてると、少しだけ現実を忘れられましたね」（成憲さん）

■手元の70万円で意地の開業、内装はほぼすべて手作り

いっそ、屋台かキッチンカーでも自作して夜だけでも出してみようか――そう考え始めた矢先に、転機が訪れる。2016年の夏、近所の和菓子店の跡地が空いたのだ。

「銀行に断られて絶望していたタイミングで、この物件が空いたんです。これはもう“神様がくれたチャンスだ”と思いました」（成憲さん）

だが、開業に充てる資金はほとんどない。最後の“未払い給料”として会社から渡された70万円。それがすべての原資だった。

「この椅子以外、全部自分たちで作ったんです」（成憲さん）

筆者撮影 板金塗装の技術を生かして自作したテーブルや椅子 - 筆者撮影

筆者撮影 先輩に手作りしてもらったというKiriyaの看板 - 筆者撮影

店内の壁もカウンターも、塗装の腕を活かして青木さん自身が仕上げた。消防団の仲間と元職場の先輩が夜通し手伝ってくれて、70万円で奇跡的に形にした。製麺機はネットオークションで安く競り落とし、群馬県まで取りに行ったこともある。

妻の陽子さんは当時を振り返る。

「本当に、やるしかなかったんです。銀行からもお金は借りられないし、家にある鉄くずを売って現金にして……。それぐらい切羽詰まっていました」（陽子さん）

■撤去できなかった和菓子屋のテントが話題に

開店準備に追われ、外の古いテントを外す余裕もなかった。「開店日を決めなきゃ、ずるずるいってしまう」と決めた日が2016年12月8日。開店日の朝まで徹夜で店を作り、和菓子屋のテントは残されたまま、「Kiriya」は無理やりオープンした。

「外そうとは思ってたんですよ。でも、間に合わなかった。そしたら『変わった店ができたぞ』って話題になって。今では“うちの顔”みたいになっちゃいました」（成憲さん）

青木さんは告知を一切しなかった。看板やのぼりもなく、どこにも「ラーメン」とは書いていなかった。告知をしている余裕などなかったのだ。それでも、初日からお客さんが集まった。

「地元の友達とか消防団の仲間、昔の職場の先輩が集まってくれたんです。娘の高校の友達や先生も来てくれて。そこから口コミで広まっていったんです。ほんと、人に助けられました」（成憲さん）

オープン以来、一度も一日の売り上げが50杯を切ったことがない。「ありがたいことに開店から9年、ずっと右肩上がりなんです」と青木さんは言う。

■5年で借金1000万円を完済、本格的にラーメンの道へ

一方で、裏では壮絶な日々が続いた。陽子さんは医療関係の仕事をしながら、青木さんは板金業とラーメン店の二足のわらじ。本格的にラーメン一本に絞ったのは開店から3年経った46歳のときだった。休みは月曜日の午前中だけだったという。

「週3で働いて、残りの3日は店。寝る時間はほとんどなかったですね」（陽子さん）

「車の仕事を辞めた時、寂しさよりも『ああ、自分は本当は車が好きじゃなかったんだな』と思いました。本当に好きなのは、ラーメンだったんだって気づけたんです」（成憲さん）

青木さんのラーメンへの熱意が人を呼び、今では昼だけで1日100杯を売り上げることもある。1000万円あった借金はたった5年で完済した。

筆者撮影 潮ソバ（950円） - 筆者撮影

筆者撮影 鶏ソバ醤油（950円） - 筆者撮影

「娘の専門学校、成人式……全部払えました。ほんと、よくやったなって思います」（陽子さん）

開業から9年。いまや「Kiriya」は流山の象徴的な存在だ。だが、青木さんの表情に慢心はない。

「自分は修行していない分、今も修行中だと思ってます。お客さんがたくさん来てくれていたとしても、甘くなりたくない。もっと旨くしたいんです」（成憲さん）

その言葉には、かつて崩れかけた人生を立て直した者の静かな自信がある。ラーメン店が続々と「1000円の壁」を超えるなか、「身近な存在」としてのラーメンを守り続けている。

「死ぬまでラーメン屋を続けるにはどうしたらいいんだろうとよく考えることがあります。そのためには親しみやすくて地元の人が通い続けてくれる普遍的な一杯を作ることかなと」（成憲さん）

■今なお残る和菓子屋の看板は夫婦の人生の証し

ラーメン店の開業が300万円前後と言われるなか、たった70万円で開業しがむしゃらに走り続けてきた青木さん夫妻。「やれることは自分でやる」と青木さんはラーメン店にあって当たり前の設備を入れてこなかった。

オープン9年目となる昨年にようやく「茹で麺機」が導入されたほどだ。茹で麺機なしでこれまで1日100杯をこなしてきたのは驚きと言わざるを得ない。

次に導入を目指すのは食洗器だが、それまでは陽子さんの奮闘が続く。

筆者撮影 Kiriyaを切り盛りする陽子さんと成憲さん - 筆者撮影

最後に、陽子さんは小さく笑った。

「昔は“もう無理じゃない？”って何度も思いました。ただ、夫が家族のために一生懸命ラーメンを作り続ける姿を尊敬しています。私は技術的なことはわからないので全然力になれませんが、人と接するのが好きで、いまは毎日お客さんの笑顔を見て、『やってきてよかったね』って言えるんですよね」（陽子さん）

必至で突っ走ってきた成憲さんは妻・陽子さんに改めて感謝を捧げる。

「本当に苦労をかけました。頑張ってきてくれてありがとうと言いたいです。洗い物、ご飯ものや和え玉（具材付きの替え玉）の対応もしながらお客さんとしっかりコミュニケーションを取ってくれて、『Kiriya』を支えてくれているのは間違いなく妻ですね」（成憲さん）

筆者撮影 えんじ色の古びたテントは今や店のシンボルに - 筆者撮影

流山の風に和菓子屋の古いテントがはためく。それは、絶望の中から希望を築き上げた夫婦の人生の証しなのだ。

----------

井手隊長（いでたいちょう）

ラーメンライター、ミュージシャン

全国47都道府県のラーメンを食べ歩くラーメンライター。東洋経済オンライン、AERA dot.など連載のほか、テレビ番組出演・監修、コンテスト審査員、イベントMCなどで活躍中。自身のインターネット番組、ブログ、Twitter、Facebookなどでも定期的にラーメン情報を発信。ミュージシャンとして、サザンオールスターズのトリビュートバンド「井手隊長バンド」や、昭和歌謡・オールディーズユニット「フカイデカフェ」でも活動。

----------

（ラーメンライター、ミュージシャン 井手隊長）