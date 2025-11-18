カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、まるで本物の果物を食べているかのような美味しさが楽しめるジュレ入りプレミアムフルーツキャンディ「じゅるる」シリーズから、新商品「じゅるる あまおう苺」を11月25日に発売する。

「じゅるる」シリーズはSNSで若年層を中心に話題となり、昨年5月に発売した「じゅるる シャインマスカット」は、想定を大幅に上回る注文を得た。好評に応えて、その後も「ふじりんご」や「アルフォンソマンゴー」など、季節限定フレーバーを展開。まるで本物の果物を食べているかのような美味しさが楽しめるジュレ入りプレミアムフルーツキャンディとして、ジュレのおいしさやネーミングなど、好評を得ているシリーズとなっている。





今回発売する「じゅるる あまおう苺」は、これから旬を迎える「あまおう苺」の果汁を使用。“しあわせのパリッとろ〜り贅沢な一粒”をコンセプトとする「じゅるる」シリーズとの相性が良いことから、旬を迎えるこの季節の限定フレーバーとして採用した。外側のパリッとした食感の飴は苺のフレッシュでさっぱりとした味わいを、中からとろけだすジュレは濃密な甘みを再現。ジュレはカンロ独自の配合で、やわらかくとろとろとした食感に仕上げた。まるで本物の苺を食べているかのような濃厚な味わいが口に広がる。

パッケージはシズル感あふれる苺と、とろりとしたジュレを大胆にメインに据え、濃い色合いの高級感あるデザインに仕上げている。気分を変えて一息つきたいときや小腹が空いたときに、“プレミアムな一粒”で至福のひと時を過ごしてほしい考え。

［小売価格］238円（税込）

［発売日］11月25日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp