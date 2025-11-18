【育児ハック】母の発明「おやつちけっと」→天才的な使い方に3千いいね「YouTubeでもできる」【ママリ】

母が作成“おやつちけっと”→自然とルールを守れる家庭の工夫に3千いいね

つづき☺︎限界2y🎀(@2xuki)さんの投稿したアイデアです。お子さんがお菓子やテレビをおねだりしてきて、困ってしまうことはありませんか？つづきさんは、おやつの時間を決めているのに、お子さんが朝から「おやつ！」と要求するようになってしまったそう。





そこで“おやつちけっと”を導入したところ、効果があったそうで…？

©2xuki

おやつの時間決めてしっかり守ってるのに、朝からおやつ！って騒ぐようになったので、

時間外に要求された時はチケット渡すようにしたの！そしたらすごく効果的だった！すでにくしゃくしゃ

悩んでる人この方法おすすめ！

時間外に要求された際に渡している“おやつちけっと”は、おやつの時間での交換だそう。「実物に対してその所有権を与えてあげると、仮に実物を使えなくても満足することがある」といった発想をもとに、始めたと話すつづきさん。かわいいデザインのチケットで、より喜んでもらえますね。



お子さんに対し「あなた“だけ”の“特別”なチケットだよ！」と渡すと、ニヤニヤしてかわいい姿が見られ、チケットを握りしめて交換に来る姿にもキュンとしてしまうそう。子どもの満足感もあり、お互いにとってよいアイデアですね。



この投稿には「何でもチケット制にしたくなる」「これYouTubeでも同じことできるのでおすすめ」といったコメントが寄せられていました。YouTubeやテレビなど、他のことにも活用できそうですね。おやつちけっとのアイデアが参考になる、素敵な投稿でした。

新小1「重大発表がありまーす！」息子の報告に1.2万いいね

肉球せんせい🐾皮膚科専門医/イラストレーター/MD,PhD(@29Qsensei)さんの投稿です。春は進級、進学などで、特に子どもたちはドキドキしているのではないでしょうか。



肉球せんせいさんは「新小1のいる生活、毎日が重大発表」と話し、息子さんの今日の報告に喜びを投稿。こんな報告なら毎日でも聞きたいと感じさせられる、微笑ましいものでした。

PIXTA

👦パパママ、じゅうだいはっぴょーがあります！

👩‍⚕️🙎‍♂️なになに？

👦なんと！今日は、しょうがっこうはじめての お と も だ ち が出来ました！

👩‍⚕️🙎‍♂️おおおーーー！おめでとう！



昨日は人生初の給食も堪能したし、その前は広い広い校庭で遊んだそうだし。新小1のいる生活、毎日が重大発表だよ！！

普段から、その日あったことを両親に報告している様子の息子さん。この日の重大発表は「小学校初めてのお友達ができたこと」親としてもうれしい報告だったのではないでしょうか。



この投稿には「毎日大量の報告で口が忙しそう(笑)」「親としてもめちゃくちゃほっとするやつ…！」といったコメントが寄せられていました。給食がおいしかった、授業が楽しかった、こうした小さな報告も安心できるのでうれしいですよね。



「新小1のいる生活、毎日が重大発表だよ！」と語る肉球せんせいさん。普段から子どもとのコミュニケーションがあると、困ったことが起きたときにも、相談しやすい環境でいいですね。新小1の息子さんからの重大発表にほっこりする、素敵な投稿でした。

「普通のキャベツドッグに見えるけど…」6児ママが語る特別の理由に7万いいね

ともちゃ(@tomocha_kabu)さんの投稿です。子どもが成長していく中で、料理に興味を持つ子もいるでしょう。わが子が作ってくれる料理に「こんなこともできるようになったのね」と、感動した方もいるのではないでしょうか。



ある日、ともちゃさんの息子さんが、朝ご飯を作ってくれたそう。その出来栄えはすばらしいものでした。

©tomocha_kabu

©tomocha_kabu

これ普通のキャベツドッグに見えると思うけど、次男(9才)が家族のために早起きして作った世界で一番優しいキャベツドッグなんです。

本当はウインナー入れて「ホットドッグ」を作る予定だったみたいで…昨夜焼肉でわたし全部使っちゃって…悪いことしちゃった。それでも今ある食材で作るってすごいよね。カレー風味のキャベツドック、家族みんなに好評だった。感謝

ウインナーがなくても、キャベツをしっかり味付けして作ったキャベツドッグは愛情たっぷりで、とてもおいしそう。家族においしく食べてもらいたいという気持ちが伝わってきます。



この投稿には「工夫も素晴らしい」「一番心温まる朝ご飯」「ウィンナーの代わりに、優しさが詰まってる」などのリプライが寄せられていました。普段からお母さんのお手伝いをよくする息子さんは、料理している様子もしっかり見ていたのでしょうね。



家族のために早起きして朝食を作る息子さんと、その料理を「世界で一番優しい」というお母さん。双方の愛があふれるエピソードでした。

