阿部巨人　オフの補強第2弾にX注目　人材の宝庫SBから加入「ポテンシャルは高いはず」「期待するしかないな」

巨人は11月18日、ソフトバンクを戦力外となっていた23歳内野手の川原田純平の獲得を発表した。育成契約となり、背番号は「067」に決まった。

巨人のオフに入ってからの補強は投手でソフトバンクを戦力外となった板東湧梧、日本ハムを自由契約となった北浦竜次に続くものとなった。

川原田は青森山田から2020年ドラフト4位でソフトバンクに入団。24年8月に右足首を手術するなど故障に泣かされ昨年は戦力外から育成再契約。25年10月に再び戦力外通告を受けていた。

11月12日に行われたトライアウトでは8打席で5回出塁。1安打、3四球、1死球で1盗塁と選球眼の良さも光った。

持ち味は俊足にもある。ソフトバンク時代は1軍で通算3試合の出場ながら、「今宮2世」ともいわれた足の速さが武器とされる。