ジャストシステムは、タブレットで学ぶ通信教育「スマイルゼミ 小学生コース」において、単元学習後のテスト対策に特化した「カラーテスト対策講座」を、来年4月1日から提供を開始する。

単元学習後に実施されるカラーテストは、授業で学んだ基礎的な知識・技能の定着を確認する内容で構成されているにも関わらず、「授業で習った内容なのに、なぜか点数が取れない」という悩みが多く寄せられている。その原因として、知識不足だけではなく、出題意図の読み取り不足や、わかっている問題でのうっかりミス（ケアレスミス）がある。そこで、出題されやすい問題の解き方を定着させ、ケアレスミスを防ぐことができる「カラーテスト対策講座」を提供し、テストで確実に力が発揮できるようサポートする。

カラーテストの出題傾向を分析し、得点差が付きやすい算数に特化した対策講座を提供（小学校3年生以上に提供）。例えば、わり算の文章題で、あまりを切り上げるか切り捨てるかを判断する問題や、単位の付け忘れ、小数点の位置間違いといった典型的なケアレスミスが発生しやすい問題を、得点に直結する重要問題として厳選した。間違いやすいポイントを丁寧に解説することで、学習のつまずきを未然に防ぐ。また、授業の進度に合わせて配信するため、自信を持って次の単元へ進めるよう後押しする。

学んだ内容を「知識」から「得点力」へと確実につなげるよう、反復学習を徹底する。単元の重要事項を再確認する「確認問題」では、解き方の道筋を理解する。特に重要なポイントは「対話で導く教材 Coachez（コーチーズ）」が問いかけをくり返し気づきを与え、その場で「わからない」を解消し、確実な理解へと導く。確認問題で学んだ解き方は、「練習問題」ですぐに実践できる構成としている。アウトプットを重視することで、学んだ内容を知識として定着させ、テスト本番でも迷わず確実に解ける力を養う。

「対話で導く教材 Coachez」とは、問いかけを繰り返しながら学習者に気づきを与え、理解を論理的かつ段階的に進めていく、スマイルゼミ独自の学習教材ブランド。スマイルゼミの各コースでは、「Coachez」が「対話による学び」を通し、子どもたちの「学ぶ力」を最大限に引き出すことによって、知識を自分の力で育てていけるよう導く。

「スマイルゼミ」は、2012年に開講した、専用タブレットで学ぶ、幼児・小学生・中学生・高校生向けの通信教育。すべてのコースで、紙と鉛筆のように「書く学び」、AIを活用した「対話による学び」によって、質の高い学習を実現する。また、「教科書準拠」の教材によって学校の進度に合わせた学びを提供している。2023年には、米国の幼児・小学生向けHome Learning Service 「Smile Zemi」も開講した。

［提供開始日］2026年4月1日（水）

