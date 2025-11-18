ÎëÌÚµþ¹á¡¢²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÀîÆ£¹¬»°»á¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Öµþ¹á¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥æ¥Ë¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê57¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¸Î¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤Î¸ø³«¤òÁ°¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÀîÆ£¹¬»°»á¡Ê76¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÀîÆ£¹¬»°»á¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÎëÌÚµþ¹á
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ÏTBS¥é¥¸¥ª¡Øº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡Ù¤ËÎëÌÚ¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀîÆ£¹¬»°¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÀîÆ£¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Èº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¼Ì¿¿¤ÏÀîÆ£¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹ ±Ç²è¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¸ø³«¤Þ¤Ç¤¢¤È2½µ´Ö¤Ç¤¹ À§Èó·à¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀîÆ£¤µ¤ó¤Èµþ¹á¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥¨¥â¤¤¡×¡Öµþ¹á¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥æ¥Ë¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµþ¹á¤µ¤ó¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡ª±Ç²è³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤ÇÎëÌÚ¤Ï¡¢¾¾Ã«ÂëÌé±é¤¸¤ë²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¤ÎÊì¡¦¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤ÎÌò¤ò¾¾Ã«¤ÈW¼ç±é¤Ç±é¤¸¤ë¡£
