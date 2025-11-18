ATEEZ、VRコンサート「LIGHT THE WAY」公開決定！“謎のメッセージ”から始まる壮大な世界観に期待高まる

ATEEZが、VRコンサートを通じてファンへ特別な体験を届ける。

華麗なパフォーマンスと爆発的なエネルギーで世界中のファンを魅了してきたATEEZ初のVRコンサート「ATEEZ VR CONCERT : LIGHT THE WAY」（以下「LIGHT THE WAY」）が、12月5日に公開されることが決定した。

「LIGHT THE WAY」は、アジトで穏やかな時間を過ごしていたATEEZのもとに“謎のメッセージ”が届くところから幕を開ける。姿を消したATINY（ファンダム名）を救うため、メンバーは催眠にかかったかのような夢幻の廃墟や炎が渦巻き崩壊していく世界、濃い霧に覆われたダークシティなどを行き来し、正体不明の存在に追われながら旅を続ける。現実と幻想が交差する世界の中で、メンバーのセレクションによって映画のように展開が変わる構成を通して、観客を“主人公”のように映画の世界へ引き込む。

今回のVRコンサートでは、ATEEZの代表曲が新しい演出で再構成される。『INCEPTION』の圧倒的な没入感、『BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)』の爆発的なエネルギー、『Ice On My Teeth』の節制されたカリスマ性など、世界観に完全に調和したパフォーマンスが展開され、ステージとストーリーが一本の物語としてつながる。

「LIGHT THE WAY」は、VRコンサート専門の制作会社AMAZEの最先端技術で制作され、ATEEZが目の前でライブをしているかのような“リアルさ”を実現。従来のVRコンサートとは差別化されたインタラクティブな演出で、現実を超えた体験を提供する。

11月10日に公開されたメインポスターには、赤いネオンに照らされた空間でブラックの衣装に身を包んだATEEZが収められている。クールでありながらもエネルギッシュなムードのなかに、“混沌の世界に光を灯す”という「LIGHT THE WAY」の文字が記され、SF映画のワンシーンのような完成度で仕上がっている。

ステージの枠を超えて独自の表現領域を広げてきたATEEZの初となるVRコンサート「LIGHT THE WAY」は、パフォーマンスとストーリーが交錯する新たな“シネマコンサート”として、現実の境界を越える壮大な旅路の始まりを告げている。