¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ë¡ÄGK¥ª¥Ö¥é¥¯¤¬ÂåÉ½³èÆ°¤ÇÉé½ý¤â½Å½ý²óÈò¡¢½µËö¤Î¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤Ï¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGk¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤Ï¡¢·ÚÅÙ¤ÎÉé½ý¤ÇºÑ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£17Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Î¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤Ï¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×BÂè5Àá¥³¥½¥ÜÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»î¹ç¸å¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥È¥ä¥¸¥å¡¦¥±¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ª¥Ö¥é¥¯¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉÔ²÷´¶¤¬°²½¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£18Æü¤ÎºÇ½ªÀá¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë»Ý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ª¥Ö¥é¥¯¤Î¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Û¹Í«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢17Æü¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸¡ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÚÅÙ¤ÎÉé½ý¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½Å½ý¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
