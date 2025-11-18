身体を動かす楽しさを知ってもらおうと、酒田市の小学生と大学生が体育の授業を一緒に行いました。

体力の向上も、狙いのひとつです。

体育館を駆け回り「鬼ごっこ」をする児童たち。

この取り組みは、酒田市が身体を動かす機会が少ない児童の体力向上のきっかけになればと２０２２年から行なっているもので、きょうは酒田市立新堀小学校に東北公益文科大学女子サッカー部の３人が訪れ、５・６年生の児童と鬼ごっこをしました。

「おにさんおにさん何色ですか」「緑！」

こちらは鬼が指定した色を捕まらないように触る「いろおに」という鬼ごっこ。周りの色を確認し探しながら、上手に逃げ回ります。

警察役が泥棒役を追いかける「ケードロ」です。児童が上手に逃げても、大学生は、さすが身のこなしで捕まえていきます。

■大満足の児童たち！

児童「こんなにたくさんおにごっこをしたことが無かったので、たくさんおにごっこができて楽しかった。大学生の足が速かったので逃げるのが難しかった。（Ｑ逃げ切れました？）一回だけ。他は全部捕まった」

児童「こんなに走ったことがないのでとても楽しかった。疲れました。（大学生は）とても速かった。逃げ切れなかった」

東北公益文科大学 女子サッカー部 近藤花保さん「みんなすばしっこいですね。こっちは疲れたが、みんな笑顔で走ってくれて楽しかった。大学でも教育関係の方で学んでいて教員を目指しているので、子どもとの触れ合いとか接し方とか色々学べた気がする」

児童たちは鬼ごっこを通して、身体を動かす楽しさを再確認した様子でした。

この取り組みは、今年度酒田市内９つの小学校で行われます。