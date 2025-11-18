女子ゴルフの河本結（27＝RICOH）が、18日までに自身のSNSを更新。地元への恩返しに対して反響が集まった。

河本は自身のXで「“北海道meijiカップ”で優勝の副賞としていただいたお菓子を地元松山の児童養護施設へ寄付させていただきました」と報告。実際に施設を訪れて、子どもたちと笑顔で写る写真を掲載した。

「みんなが喜んでくれて、私もとても幸せな気持ちになりました」という河本は、「これからもゴルフを通じて、少しでも誰かの笑顔に繋げられるようがんばっていきたいと思います」とつづった。

河本は8月の女子ゴルフツアー「北海道meijiカップ」で逆転優勝を飾り、昨年8月のNEC軽井沢72以来のツアー3勝目を勝ち取ったが、裏には物語があった。

7月の資生堂・JALレディースは熱中症、翌週のミネベアミツミ・レディースは腰痛のため2戦連続で途中棄権した。その3週前の明治安田レディースで2位に入ったものの体調は戻らず、全英女子オープンは「バテてるから行っても通用しない」と出場を断念した。その間、故郷の愛媛に帰省。5日間クラブを握らず「海に行って人生初ビキニを着て船に乗って島に行った。焼き肉をしてバナナボートに乗ってリフレッシュできた」と、リゾート気分を満喫した。

地元でもらったパワーを追い風に優勝。それだけに、地元への何らかの恩返しを考えていたようだ。

この投稿には反響も続々。「児童養護施設へのお菓子寄付のニュースを見て感動しました」「素晴らしいね！」「素敵なシーン」「思いやりのある素敵な行動ですね」「ほんと人間として素晴らしいなぁ」「こういう副賞の使い方素敵ですね！」などの声が集まっていた。