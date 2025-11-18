「弟くん背たかすぎん？」佐野勇斗、家族ショットに「佐野家全員美顔すぎる」の声！ 「兄弟そっくり」
5人組ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーで、俳優としても活動する佐野勇斗さんは11月17日、自身のInstagramを更新。祖父母と弟たちとの家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「佐野家全員美顔すぎる」
ファンからは「家族仲良すぎ！」「最高の孫ですね」「佐野家全員美顔すぎる」「美男子しかいなくて滅」「弟くん背たかすぎん？」「兄弟そっくり」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「佐野家全員美顔すぎる」
「美男子しかいなくて滅」佐野さんは「じいちゃんばあちゃんと学と太陽」とつづり、4枚の写真を投稿。祖父母、弟たち、愛犬と撮影した記念ショットや、佐野さんと祖父母のスリーショットなどを載せています。「イイじゃんをやろうと言い出したのは、じいちゃんです」とあるように、全員でM!LKの楽曲『イイじゃん』にある振り付けのポーズを決めており、とても仲良しです。
弟たちはYouTube動画にも登場2人の弟は、過去に佐野さんのYouTubeチャンネルに登場。実際に佐野さんと弟たちがどれほど仲がいいのか、動画で確かめることができます。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)