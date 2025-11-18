「上八」はなんて読む？あなたなら考えればわかるはず！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「上八」はなんて読む？

「上八」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、福岡県にある5文字（小文字含む）の地名です。 いったい、「上八」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「こうじょう」でした。 上八は、福岡県宗像市に位置しています。 宗像市にある世界遺産「神宿る島」は、ユネスコに登録された宗像・沖ノ島とその関連遺産群です。 日本最古の歴史書『古事記』『日本書紀』にも記されている神秘的な場所として、地元住民に大切にされていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

・『地名辞典オンライン』

・『世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』

ライター Ray WEB編集部