「上八」はなんて読む？あなたなら考えればわかるはず！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「上八」はなんて読む？
「上八」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、福岡県にある5文字（小文字含む）の地名です。
いったい、「上八」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「こうじょう」でした。
上八は、福岡県宗像市に位置しています。
宗像市にある世界遺産「神宿る島」は、ユネスコに登録された宗像・沖ノ島とその関連遺産群です。
日本最古の歴史書『古事記』『日本書紀』にも記されている神秘的な場所として、地元住民に大切にされていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』
ライター Ray WEB編集部