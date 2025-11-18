「ＰａｙＰａｙ銀行賞」（１８日、宮島）

ボートレース宮島は１８日に最終日を迎え、１２Ｒで優勝戦が行われた。前日の最高気温２０度から、最終日は１２度まで気温は低下。荒天が予想され１Ｒから安定板を装着。瞬間では風速９メートルを観測し、風向きも強さも不安定な一日となった。

大潮の干潮時刻から１時間後が優勝戦。レース本番はスタートラインに対して向かい風。右横から５メートルの強い風が吹く中、１コースの深川真二（佐賀）はコンマ０４のトップＳ。対して４コースカド戦の藤原碧生（２５）＝岡山・１２９期・Ａ１＝はコンマ１６のＳ。スピードターンをさく裂させ、一気のまくりで深川を撃破。５コースの坪口竜也（長崎）がまくり差しで２着、深川は粘っての３着で３連単は９７５０円をつけた。

ＳＧ２冠を含め通算Ｖ１１７を誇る大物・深川をまくりきった藤原は「一番うれしい」とはじけるような笑顔。「安定板が付いたので朝からペラを調整。ずっとダメだったけど、特訓後の調整が当たった」とガラリと変わった気象条件と安定板にも対応。「スタートは分かる所から全速。深川さんから見えない位置だからまくれたのかな」と謙虚に分析。人気を背負いトップＳを放った深川は「４番（藤原）は見えとったよ。ただ、すごい向かい風でターンマークに当たりそうになった。それにあの４番は伸びよるね」と勝者をたたえた。

２４年は初優勝から一気に年間Ｖ５で大ブレーク。最優秀新人として脚光を浴びた藤原だが、２月徳山地区選の準優でＦを切りＧ１レースの出場除外。クラシック、ダービーと目指していた自力でのＳＧ出場権獲得へあと一歩届かなかった。「今年は全然ダメ。最近調子が悪かったので、エンジンのいい今節は優勝したかった。本当は１号艇で逃げて優勝したいですけどね」と苦笑い。今年のＶは１月多摩川ルーキーシリーズが５コースからのまくり差し、７月若松ルーキーシリーズは４コースからのまくり差しで３連単万舟券。今年３度目のＶとなる宮島は４カドまくりで制し、通算Ｖ８を達成。イン以外でも勝ち切るターン力にさらなる可能性を感じさせた。今後の目標は大舞台での活躍。「届きそうで届かないＳＧ。早く出てみたい」と強豪との対決を心待ちにしている藤原。最短でのＳＧ出場へ、今大会の宮島Ｖから藤原碧生の進撃が始まる。