サウジアラビアでは2024年に345人の死刑が執行された/Justin Setterfield/Getty Images

（CNN）モハメド・サアドさんの家族は1年の間、サアドさんの安否が分からないままだった。28歳のエジプト人漁師だったサアドさんは、エジプトのシナイ半島沖にいつも通り漁に出かけ、そして戻らなかった。親族が数カ月にわたり探し続けたが、当局からは何の情報も得られなかった。やがて家族がサアドさんの声を聞いたのは、サウジアラビア北部タブークの刑務所からだった。サアドさんは麻薬密輸の容疑で拘束されていると話した。

サウジ政府は先月21日、サアドさんの死刑を執行した。拘束から8年後のことだった。家族が死を知ったのは、同房にいた人物を通じてだった。サウジ国営通信によれば、裁判所はサアドさんにアンフェタミン錠剤密輸の罪で有罪を言い渡した。現在に至るまで、サウジ当局は家族に処刑の正式な通知を出しておらず、埋葬場所も知らせていない。家族に近い人物がCNNに明かした。

サアドさんは、今年サウジで死刑が執行された数百人のうちの1人。独ベルリンに拠点を置く人権団体ESOHRとリプリーブがサウジの報道と家族への聞き取りをもとに作成したデータベースによると、死刑が執行された人々の多くは非致死性の麻薬に絡む犯罪で告発されていた。

多くは外国人で、エジプト人、ソマリア人、エチオピア人の出稼ぎ労働者たちだった。サウジ経済の魅力にひかれてやってきたが、司法制度に絡め取られた。人権団体によると、2024年には同国で345人の死刑が執行された。これは過去数年の倍にあたる。

17年に事実上の指導者となったムハンマド・ビン・サルマン皇太子は、息をのむ速さでサウジの近代化を進めてきた。頻繁にこの国を訪れる人々は「もはや別の国のようだ」と形容する。宗教警察を抑え、むち打ち刑を廃止。女性の運転を認め、34年にはFIFAワールドカップを開催予定だ。

これらはすべて「ビジョン2030」と呼ばれる野心的な経済改革計画の一環であり、西側の観光客と投資を引き寄せる狙いがある。

ムハンマド氏は今週、7年ぶりに訪米する。この計画は主要議題の一つになる見通しで、経済と防衛分野で米国の支援を求めるものとみられる。19日には米サウジ投資サミットが開催される。

両国の会談で人権問題が大きく取り上げられる期待は薄い。しかし活動家らは、こうしたPR戦略がサウジ国内の暗い現実を覆い隠し、トランプ氏との親密な関係がムハンマド氏に自由裁量を与えていると警告する。

ムハンマド氏は18年に「死刑執行を最低限にするよう取り組んでいる」と述べたが、観測筋や人権団体によれば、現在もサウジはイラン、中国に次いで世界で最も多く死刑を執行している。

CNNは、リプリーブとESOHRの協力を得て、処刑された、または死刑判決を受けている人々の家族に近い関係者4人に話を聞いた。

死刑の理由には、近代国家のイメージを覆すものもある。例えば、サウジの女性とイエメンの男性は「妖術をかけるために赤ん坊を誘拐した」として処刑された。

人権団体は警鐘を鳴らしている。今のペースで死刑の執行が続けば、サウジは過去最多記録を再び更新することになるという。

外国人の中には、サアドさんが収容されていたタブーク刑務所に収監され続けている人がいる。そのうちの一人でエジプト人漁師のエッサム・シャズリーさん（27）は、CNNが確認した法的文書によると、アンフェタミンと「ヘロインと思われる」物質1.8グラムを密輸したとして死刑判決を受けた。家族に近い人物は「彼は乗船した時、積み荷の内容を知らなかった」と訴えた。

「家族は2カ月にわたり、彼を探していた。刑務所にいる本人から電話が来るまで、何が起きたのか分からなかった」

サウジ政府は国連特別報告者に宛てた1月付の書簡で、秘密裏の処刑、不公正な裁判、外国人受刑者への虐待をめぐる疑惑を否定。主張は不正確だとして、死刑が執行された人々の遺体は大使館に引き渡され、公式の通知は国営通信から発表されるとした。

また、すべての死刑判決は、一審、控訴審、最高裁の三段階を経て王室令で承認されると述べた。差別や拷問の疑惑も否定し、すべての囚人が平等に扱われ、外国人は領事と連絡を取れると主張。死刑は「最も重大な犯罪かつ、極めて限定的な状況」でのみ科されると反論した。

一方で人権団体や被告人の関係者によると、受刑者には法的代理人が必ずつくとは言えず、仮にいても判決は変わらないことが多いという。

タブーク刑務所からの証言によると、収監者に近い人物がCNNに伝えたところでは、死刑囚は毎朝、自分の名前が呼ばれるかどうかを待つ。呼ばれればその日に死刑が執行されるという。