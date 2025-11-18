【日本一のイケメン高校生候補】九州・沖縄エリア代表：榎田一王＜男子高生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/18】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスは、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第6回は、九州・沖縄エリア代表：榎田一王（えのきだ・いおう）くんのインタビューを届ける。
出身：宮崎県
学年：3年生
誕生日：11月25日
MBTI：INFP-T
趣味：アニメ、ドラマ鑑賞
特技：お姫様抱っこ
好きな食べ物：チキン南蛮
嫌いな食べ物：グレープフルーツ
好きな言葉（座右の銘）：筋肉と愛情はいくらあっても良い
最近ハマっていること：筋トレ
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
父に言われて参加しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
筋肉。
― 憧れの有名人はいますか？
福山雅治さん、明石家さんまさん、木村拓哉さん、ドウェイン・ジョンソンさん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
先日、失恋をしたのですが、その2週間後のボディビル大会で優勝する事が出来ました。皆さんも辛いことがあると思いますが、頑張って一緒に乗り越えましょう！
― 将来の夢を教えてください。
仮面ライダー、アクション俳優。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
自分の夢を応援してくれる人を見つける事が大切だと思います。一人よりも応援してくれる人がいるとその分頑張ろうと思えるし僕自身がたくさんの方々に支えられました。家族やファンの皆さんのお陰で頑張れてます。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日・30日に都内で行われる授賞式にて“日本一のイイケメン高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
