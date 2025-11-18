「延長保育で怖い映像を見た」子どもが怯えた時、親はどうすべき？【ママリ】

延長保育で見た番組を怖いという娘。園に伝えるべき？

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

@ママリ

幼稚園で見たテレビを怖いと言っていたことを先生に伝えても良いでしょうか？満3から通っている年少なりたての娘がお風呂の時に今日の延長保育で見たテレビが怖い、延長保育行きたくないと泣いていました。

ライオン、オオカミのキャラクターと言っていたのでライオンキングじゃないかと、予想しています。

怖いと感じるかは子どもでもそれぞれなので、それを先生に伝えて今後見る機会があればあまり見ないようにしていただきたいと伝えるのはアリでしょうか？

どのような伝え方をしたらいいか、また伝え方は申込するアプリの備考欄に書くのがいいのか、メモを書いて渡すのかどちらがいいでしょうか😭

アドバイスお願いいたします🙇‍♀️ 出典：

qa.mamari.jp

幼稚園の延長保育を利用したというAさん。ある日、Aさんの3歳の娘が延長保育で見た番組を「怖い」と言ったそうです。子どもの説明からAさんが推測するお話は、大人にとっては恐怖を感じないものかもしれません。ただ、子どもにとってはどこかの場面が怖いと思うものだったのでしょう。



Aさんは、娘がそのお話の動画を怖いと言ったことについて幼稚園に伝えるべきか悩んでいます。このAさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

教えてもらえるとありがたいはず！などいろいろな声が

延長保育などでは、子どもが楽しく過ごせるようにいろいろな工夫がされていますよね。その中で、子どもが好きそうな動画を見せることもあるでしょう。ただ、その動画を子どもが「怖い」と感じたということを園に伝えてもいいのか…？Aさんはそうした悩みをいだいています。



ママリユーザーが寄せたのはどんな意見だったのでしょうか。

トムとジェリーを嫌がる年少さんいました🥹

延長保育を担当したことがないのでうろ覚えですが、見たがるほかのお友達もいたので、トムとジェリーを流してる時は職員室に来てたり、先生の近くに座ってたりしてた気がします🤔

園によっては流さないようにしてくれるかもしれませんが、怖がってることは私だったら知っておきたいので教えて下さると助かります！

そして私だったら直接お話したいですが、Aさんが嫌だったらメモやアプリでもいいと思います😊わたし的にはメモもアプリも一緒なのかな？と思いました！ 出典：

qa.mamari.jp

誰かにとっては楽しい動画でも、ほかの人にとっては楽しくない動画、という場合もあるはず。



こちらのユーザーは、園には伝えもいいのではと声を寄せました。園側も誰がどんなことを感じているかは言ってもらった方がありがたいという声です。直接話せるのがニュアンス含め伝わりやすいですが、メモやアプリでもいいのでは？とアドバイスをしていました。

それを見せないで！！ならモンペだけど、怖がっちゃいました🤣みたいな感じでサラッと伝えるくらいなら良いんじゃないですか？

今後見せないように…ってのは難しいかもしれないけど、あー〇〇ちゃんはライオンキングダメだっけ、みたいな情報があれば多少は他のものにしようかなとか思ってくれるかもしれないですし。

私なら送迎の時とか、先生と会えた時に「預かりでライオン出てくるアニメ見た、怖かったって言ってるけど何見たんですかねー？🤣」みたいにちょっと話題に出すかな。

連絡帳があれば日々の様子的な感じで「延長を嫌がるほど怖がっていました笑」みたいに書きます。 出典：

qa.mamari.jp

こちらの意見では、伝えることを前提に「どんな伝え方をするか」を具体的にアドバイスしていました。相手にしても子どもの正直な感想が欲しいと感じるかもしれませんよね。Aさんのお子さんが苦手な動画があるという情報があれば、園も作品選びに役立ててくれる可能性があります。



園と保護者は、まず情報を共有し合うことが信頼関係の第一歩になるはず。クレームや苦情ではなく「相談」と言う形で話をするのがいいかもしれませんね。

息子の学校での姿がかっこよすぎた

@ママリ

嬉しいことがありました🥰

息子を久し振りに下校お迎えにいきました

同じクラスに不登校気味で毎日登下校付き添いしているママさんから話しかけられました。

最近学校楽しいって言うことが出てきて聞いたら息子さんが最近一緒に居てくれてるみたいで｢俺らは友達だよ！｣｢○○は優しいね｣｢○○は凄いね｣｢○○！大丈夫、俺いるよ！｣｢一緒に頑張ろう！｣｢○○！一緒にいこう！｣など自己肯定感をあげてくれる言葉をいつもくれるみたいで息子さんが大好きだと言ってます。本当にありがとうと涙流され感謝されました。

これも息子君に何度も話してありがとうと伝えてるんですと言われ

まさか息子が素晴らしい男に育ってたことにビックリです。

それを親に自慢せずに自然にやってのけるとは…

いや、元々優しくて素直なやつで仮面ライダー大好きだから弱い子をほっとけないのかな笑

勉強出来なくていいぜ！！！(出来た方がいい笑)

って気持ちになりました🤭🤭🤭

こんなんもう男女問わずモテるやん！！！！？ 出典：

qa.mamari.jp

学校での我が子の様子はなかなか知る機会がないもの。個人面談などで先生から聞くことはあっても、友達への声かけや気遣いまでは先生も知らない場合もありますよね。同じクラスの子のママからの話に驚きとともに、とても誇らしい気持ちになったのではないでしょうか。



投稿者さんの息子は元々優しくて素直だそうなのですが、まさか学校でこんなにもかっこいいことをサラッとやっていたとは。大人がするどんなフォローよりも同じクラスに自分のことを考えてくれる友達がいることの方がよっぽどうれしかったはず。どんな風に子育てをしたらこんなにも素敵な子になるのかと気になりますし、どうかこのまま真っ直ぐに成長してほしいなと思ってしまいますよね。

素敵なエピソードに賞賛のコメントが

©︎pixta

この投稿にママリではたくさんの賞賛のコメントが寄せられていました。



その中に「ちゃんと言えることが素晴らしい」という声がありました。

素晴らしいです👏👏

そういう言葉って思っててもなかなか出ない子もいると思うので、お友達に言えるのって素晴らしいと思います 出典：

qa.mamari.jp

心の中でどんなに思ってもそれを実際に行動に起こすというのは簡単なことではないですよね。大人でもなかなかできないことまだ小学生の息子さんがサラッとやってしまうのは本当にすごいことだと思います。言葉にして伝えることの重要性を実感させられますよね。



他にも「お母さんが素敵な育て方をしている」というコメントがありました。

勝手に、よその子のエピソードで泣いてます。笑

めっちゃ良い子ですね🥺

きっとお母さんが素敵な育て方してるんですね♡ 出典：

qa.mamari.jp

優しい子になってほしいとどんなに望んでもその通りになるかは誰にもわからないものです。それでも、子どもは身近にいる大人から大きな影響を受けるでしょうから、投稿者さんの関わり方や育て方が大きな影響を与えていると言えますよね。



学校での様子は親としてはすごく気になるところ。子どもが自分から報告してくれることは本当に一部で、きっと私たちが知らないところですごくいいことをしていたり、誰かの支えとなっているのかもしれないですよね。そう考えると大変な子育てが少しだけ報われたそうな気持ちになるのではないでしょうか。



スポ少の親の負担が大きすぎる…

@ママリ

なんでスポ少て親の出番多いんでしょうか。もう月謝普通にとってくれていいから、負担を少なくしてほしいです。。

お茶出し、車出し、親との交流、、試合も参加しないとなぜ？勝とうよ！という独特の結束、、。

中学、高校なら分かるんです。でも小学生で年齢バラバラのチームでで出場してるし。

子供は楽しいと言ってるので

もう続けるしかないでしょうか、、。

最初から分かってたなら始める時点でお断りしてましたが、ゆるくやってます！練習も強制ではないですよー！を信じてしまいました。

子供1人ならまだ頑張れますが、3人もいるので家庭も回らず辛いです。 出典：

qa.mamari.jp

加入する前に聞いていた話と実際に加入してみたら実態が全く違ったというスポ少の負担に頭を抱えている投稿者さん。お子さんが3人いると車出しや試合への参加も全て子どもたちを連れていかなければならず大変そうですよね。保護者の団結もポジティブに捉える人もいるでしょうが、考え方が合わないとつらいものがあるのではないでしょうか。



子どもが楽しんで通い続けていることはとてもうれしいことですし、その気持ちは最大限に尊重してあげたいですが、他にも子どもがいる以上どこかでバランスを取らなければならず難しいですよね。

スポ少についてさまざまな意見が

©︎pixta

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に、兄がスポ少に入っていたという方からこんなコメントがありました。

私の兄がスポ少に入っていたのですが、自分の子供は絶対に入れないと決めています。。

毎週親は兄の送迎や試合やらで妹の私にはいい迷惑でした。 出典：

qa.mamari.jp

妹という立場で兄のスポ少に付き合わされていたから、自分の子どもは絶対にスポ少に入れないと決めているというのは重い言葉ですよね。付き添いを楽しんでくれる子もいれば負担に思う子もいます。子どもたちの気持ちを考えたうえで通わせないといけないのかもしれませんね。



スポ少は小学生が対象ですから、どうしても送迎や身の回りのお世話など保護者が必要な場面がたくさんあります。どうしても負担がつらいのであればスポ少ではなく、スポーツスクールなど月謝制のものを探してみるのも手かもしれません。



他にも、夫がスポ少に入っていたという方からはこんなコメントがありました。

旦那がスポ少やってましたが、自分の子だけは絶対スポ少入れたくないとずっと言ってました😂

本当親の負担がでかすぎて大変だったみたいです💦 出典：

qa.mamari.jp

自分がスポ少をやっていたから子どもにもやらせたいのかと思いきや、やらせたくないというのは意外。そのくらい、親の負担が大きいということなのでしょう。全てのスポ少が負担に当てはまる話ではないとはいえ、投稿者さんのように入ってみたら大変だったという可能性もあり難しいところ。



せっかく子どもが楽しんでいるということなので、続けたい気持ちを尊重したいところ。それでも親が負担で押しつぶされては元も子もありません。1人でどうにかしようとせず、スポ少の他の保護者と相談しながら前向きな結論が出せるといいですよね。

記事作成: ayaka_f

（配信元: ママリ）