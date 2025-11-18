酒造メーカー・八海醸造株式会社は１８日、米大リーグ・ドジャースのワールドシリーズ連覇を記念した限定ボトル「純米大吟醸 八海山 ブルーボトル ワールドシリーズ優勝記念ラベル」を日本国内限定で発売することを発表した。

八海山は、ドジャースと今年３月に２年間のパートナーシップ契約を締結。「公式日本酒」としてドジャースタジアムなどでも発売している。今回の限定ボトルは、通常は薄い緑の瓶の「純米大吟醸 八海山」をチームカラーのドジャーブルーにしたもの。来月１日から全国の酒販店、百貨店、スーパーなどに順次出荷。希望小売価格は３３００円（税込み）となる。

この日行われた発表会に参加したドジャースのグローバル・パートナーシップ部副社長のジーン・ヴェター氏は、今回の日本酒について「リフレッシュ、スムーズでデリシャス！」と端的な表現で絶賛。「来年のシャンパンファイトで八海山の鏡割りをできればいいですね。来シーズンも勝たなければいけないので、みなさん応援してください」と笑顔を見せていた。

南雲真仁社長は、大谷ボトルなどの個人限定ボトルについても「ご本人の許可が必要で難しいですが、ぜひ考えたい」と前向き。大谷がナ・リーグチャンピオンシリーズＭＶＰのインタビューで「今日はおいしいお酒を飲んでください」と話したことを引き合いに「ああいう風に酒という言葉を使っていただけることで、大きな反響や問い合わせもあった。すごくうれしかった瞬間でした」と激闘のポストシーズンを振り返っていた。