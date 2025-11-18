ミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月、カナダ）に出場するカーリング女子日本代表のフォルティウスが１８日、札幌市内で練習を公開した。

９月の日本代表決定戦では、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ、ＳＣ軽井沢クラブを抑えて最終予選の切符をつかみ取った。同決定戦後は米国、カナダで合宿を実施。最終予選が行われるカナダ・ケロナウの会場でも練習試合などをこなし、この日約２か月ぶりにホームリンクで汗を流した。

スキップの吉村紗也香（３３）は、今夏ごろから髪の一部を異なる色に染めるメッシュのヘアスタイルを継続中。海外合宿から帰国後すぐに髪を染め直して新たに金色を取り入れており、「（金メダル色？）それもはい」。女子日本代表８大会連続五輪出場に向け、髪から気合を入れ直した。

最終予選は１２月６日（日本時間）に開幕し、出場８か国中２か国が五輪出場権を得る。２８日にはカナダへ出発予定で、１児の母でもある吉村は「（出国までに）たくさん子供と遊んで、自分自身も充電したい。必ずオリンピアンになって帰ってきます」と力を込めた。