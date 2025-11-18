Fischer′s・シルクロード、“初愛車”となるトヨタ“高級ミニバン”納車を報告「初心者マーク付けて乗ります」 妻・ゆんも大満足
YouTuber・Fischer'sのシルクロードが、18日までに自身の個人チャンネルを更新。トヨタ“高級ミニバン”が納車される様子を公開した。
【写真多数】“3年待ち”で購入も納得の高級感…新型『アルファード』『ヴェルファイア』（通常車）内外装全部見せ
シルクロードは冒頭、「私、今年免許取りまして。家族とお出かけ行ったりとか、買い物とか行く時に、大きい車があった方がいいよねと。それ車欲しいよねなったわけですよ」と今回の経緯を説明。「この度、車を納車しに来ました」（原文ママ）と伝えた。
自身にとって“初愛車”であること、家族と相談して決めたといい、「大きい車」であることを明かした。そして、2023年5月に結婚した妻でYouTuberのゆん、24年4月に誕生を発表した第1子、25年10月に誕生を発表した第2子も登場し、家族4人で納車式を迎えることに。シルクロードは「この日を迎えるまでにいろいろあった。本当に大変な期間を経て、ようやく（納車）なんです」「楽しみです」と喜びを伝えた。
そして“愛車”と対面。シルクロードは、「今回ね、僕たち家族のファミリーカーとなる『アルファード』でございます」と紹介。「やったー」と喜び、「これ、エグゼプティブラウンジってやつなんですよ」「初心者マークを付けて僕はこれを乗ります」と伝えた。
そして早速、車内に入り、さまざまな装備に感動するシルクロード。「マジでちょっとなんかやれる こと多すぎてなんか初心（者）ドライバーにはあまりにも荷が重いわ。でもこれすごいよ。マジ後ろに座る人が大満足できる車です」と紹介。 そして、“納車式”でよくある花束と、ゴールドの大きい鍵を受け取り、感動。さらに子どもにはミニカーのプレゼントでテンションも最高潮。早速、子どもたちを後部座席のチャイルドシートに、ゆんを助手席に乗せ、緊張しながら帰路についた。
【写真多数】“3年待ち”で購入も納得の高級感…新型『アルファード』『ヴェルファイア』（通常車）内外装全部見せ
シルクロードは冒頭、「私、今年免許取りまして。家族とお出かけ行ったりとか、買い物とか行く時に、大きい車があった方がいいよねと。それ車欲しいよねなったわけですよ」と今回の経緯を説明。「この度、車を納車しに来ました」（原文ママ）と伝えた。
そして“愛車”と対面。シルクロードは、「今回ね、僕たち家族のファミリーカーとなる『アルファード』でございます」と紹介。「やったー」と喜び、「これ、エグゼプティブラウンジってやつなんですよ」「初心者マークを付けて僕はこれを乗ります」と伝えた。
そして早速、車内に入り、さまざまな装備に感動するシルクロード。「マジでちょっとなんかやれる こと多すぎてなんか初心（者）ドライバーにはあまりにも荷が重いわ。でもこれすごいよ。マジ後ろに座る人が大満足できる車です」と紹介。 そして、“納車式”でよくある花束と、ゴールドの大きい鍵を受け取り、感動。さらに子どもにはミニカーのプレゼントでテンションも最高潮。早速、子どもたちを後部座席のチャイルドシートに、ゆんを助手席に乗せ、緊張しながら帰路についた。