高市早苗総理の国会答弁をめぐり、中国の薛剣駐大阪総領事がXに"汚い首は斬ってやる"などと投稿した問題で、日本維新の会の吉村洋文代表は18日の会見で、総領事を国外退去にすべきだとの考えを示した。

【映像】薛剣総領事個人の問題か国の問題か？ 吉村代表の考えは（実際の映像）

会見で記者から「中国総領事の件で、自民党から国外退去を求める声があがっているが？」と聞かれた吉村代表は、「今の状態であれば薛剣総領事に対し、ペルソナ・ノン・グラータ（好ましくない人物として国外退去）をやるべきだと思います」と答えた。日本維新の会としても政府に要請しているという。

また、大阪府知事としての会見では、「薛剣総領事のXでの発信、“汚い首を斬ってやる”という発信は、外交官として非常に不適切だと思う。謝罪するべきだと思う。この謝罪も、今もない中で、総領事が主催する行事やイベントに、僕は大阪府知事として出席しません」とも話した。具体的に出席が決まっていた行事はないものの、今後要請があっても今の状態では出席しないと断言した。

また、発端となった高市総理の存立危機事態に関する国会答弁については「撤回するべきではない」という認識を示した。

