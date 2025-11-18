ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまはラオスのトンルン国家主席を表敬訪問されました。愛子さまが外国で国家元首と公式に会われるのは初めてです。

17日からラオスに滞在中の愛子さまは、現地時間18日の午後2時すぎ、首都ビエンチャンにある国家主席府に到着されました。

ラオスの民族衣装の正装で、「スア」という上着と「シン」という巻きスカート姿の愛子さまは車から降りると子どもから花束を受け取られました。

その後、パーニー国家副主席の出迎えを受け、ゆっくりとレッドカーペットの上を正面玄関へと進まれました。

愛子さまは、国家主席府でパーニー国家副主席と懇談したあと、トンルン国家主席への表敬訪問に臨まれました。握手を交わしたあと、写真撮影に臨まれています。

トンルン国家主席は、ことし5月に国際会議出席のため日本に来日し、天皇陛下と懇談されています。

トンルン国家主席は80歳で2021年に国家主席となりました。

愛子さまが外国で国家元首と公式に会われるのは初めてです。

愛子さまはこのあと、ソーンサイ首相と面会されます。

夜はパーニー国家副主席主催の晩さん会が開かれ、愛子さまは外国訪問で初めてとなるお言葉を述べられる予定です。