¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ë¡©¡×¶¶ËÜ´ÄÆà¤Û¤Ã¤½¤ê¥É¥ì¥¹»Ñ¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×
½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥¶¡¼¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆX¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ë¡©¡×¤È¤Û¤Ã¤½¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤Û¤Ã¤½¤ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÅÀÅô¼°¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀÅô¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÅÀÅô¤Î»þ¤Ë´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Çµ±¤¯µåÂÎ¤ËÌÜ¤¬Îº¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿´Ñ¤Ë¹Ô¤³¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¶¡¼¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¡¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼·Ú¤¤¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÃÈ¤«¤¤¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Î¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥¶¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤ò°Æ¤¸¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´ÄÆà¤Á¤ã¤ó¡¢´é¤ä¤Ä¤ì¤ÆÍè¤Æ¤Ê¤¤¡©Âç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¾¯¤·¤ä¤»¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ ¸µµ¤¤«¡Á¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´éÉôÊ¬¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ê¤É¤«¤é¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬Áé¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¡¢¡¢¡¢Áé¤»¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖËË¤¬Áé¤»¤Æ¤ë¾å¤ËÉ½¾ð¤â¿¿´é¤Ç¤Ê¤ó¤«°Å¤¤¡¢¡¢¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£´ÄÆà¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¿À¡¹¤·¤µ¤Ë½÷¿À¡¢¡ª¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ößê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â´ÄÆà¤Á¤ã¤ó¤âåºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£