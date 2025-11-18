【同居はツラいよ】義母から子への暴言。耐えられる自信がない…【第13話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義母の心無い発言から起こった一件です。
義実家を二世帯住宅にリフォームする話が浮上。同居するなら、生まれてくる孫の世話も「任せなさい」と快く言ってくれる義母に、お嫁さんは感動しました。
しかし出産が早まり、二世帯住宅へのリフォームは一旦白紙に。それでも義母は生まれた孫たちの世話も快く協力してくれて、このままうまくやっていけると思っていたのです。しかし……。
義母「まだきちんとしゃべれないの？」
義母「こんなに熱を出すなんてどこかおかしいんじゃない？」
いつしかはじまった義母からの心無い言葉の数々に、心が蝕まれていくお嫁さん。決定打はこれでした。
義母「いつになったら同居できるの？」
孫や子育てに対する暴言を吐かれたあとすぐに迫られた同居話。一緒に暮らしたらずっと、義母の心無い発言が続くでしょう。耐えられる自信など、ありませんよね……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
