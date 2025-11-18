淡路島から出航するうずしおクルーズが、期間限定「こたつクルーズ」運航
ジョイポート淡路島は12月1日〜2026年2月28日、「こたつクルーズ」を期間限定で運航する。
こたつ(遊覧船のアンダーデッキに設置)
期間中は、クルーズの行き帰りや休憩中に暖かく過ごせるよう、遊覧船のアンダーデッキ(船内)に「こたつ」を設置する。船上での寒さ対策として、乗客全員に「使い捨てカイロ」をプレゼント。船内での「ブランケット」の無料貸し出しのほか、有料のオリジナルベンチコート貸し出し(1着300円)も用意する。
渦潮クルーズ
乗船前には、乗場売店にて、淡路島名産の玉ねぎを使用した「ホットスープ」を無料で提供。船内では、オリジナルの「うずしおコーヒー」や「うずしおココア」など、温かいドリンクも販売する。
