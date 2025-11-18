ドラコンプロタイトルマッチで優勝した鈴木真緒がお祝いの花束に大喜び 「お花って見てるだけで幸せになる」
身長154cmで最長飛距離は328ヤードというドラコンプロの鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。JPDA（日本プロドラコン協会）が主催する「ドラコンプロ タイトルマッチ2025 Season2」の女子-58kg級でチャンピオンを防衛したことをお祝いして、スポンサー契約を結ぶ日比谷花壇から豪華な花束が届いたことを投稿した。
身長154センチで最長328ヤード！ 鈴木真緒のぶっ飛びスイング
「素敵すぎる花束ありがとうございます」と鈴木は大喜び。植え込みの前や小さな滝で水が流れる池の前など屋外で撮影した7枚の写真と、綺麗な花のアップを公開した。そして「お花って見てるだけで幸せになる 毎日眺めても飽きないよね！！！」と嬉しそうに記すと、ファンに向かって「大切な人に花束をプレゼントしてみてください 喜ばれること間違いなし」とアピールしていた。投稿を見たファンから寄せられた「どちらも、可愛いくて美しい」とのコメントには「嬉しいです」と返信。また英語で「花束はあなたと同じくらい大きいね」という声もあった。
