プロダンスチーム「Valuence INFINITIES」のサブスク動画ダンスレッスンが開始
学びのプラットフォーム「manatea(マナティー)」は11月11日、バリュエンスジャパンが運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES(バリュエンス インフィニティーズ)」のサブスク動画レッスンの提供を開始した。
(C)Valuence INFINITIES
「Valuence INFINITIES」は、BREAKIN'、HIPHOP、HOUSEなど各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とするストリートダンサー集団。
サブスク動画レッスンは、 INFINITIESメンバーによる完全オリジナル。ジャンル別・レベル別に豊富なコンテンツを用意しする。新しいムーブやコンセプトを常にキャッチアップし、内容は毎月更新。限定インタビューやQ&A、バトル解説などの配信も予定している。
料金は月額3,500円。7日間の無料トライアルあり。
(C)Valuence INFINITIES
