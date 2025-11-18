新技術・関心推測AIエンジンを用いたAIチャットボットソリューションが登場
博報堂アイ・スタジオはこのほど、開発した「関心推測AIエンジン」を用いたAIチャットボットソリューションの提供を開始する事を発表した。
「関心推測AIエンジン」
「関心推測AIエンジン」は、同社が培ってきたオウンドメディアのデータ利活用技術と生成AI技術を融合させた技術。
Webサイト上の製品情報や記事などのコンテンツデータと、閲覧履歴や滞在時間、クリック箇所などユーザーの行動データをAIエンジンが統合的に解析し、個々のユーザーが持つ具体的な関心・意図(コンテクスト)を深く理解し、推定することができる。
同ソリューションでは、AIによる能動的なパーソナライズ対話とマーケティングPDCAを強化するデータダッシュボードが充実したAIチャットボットにより、Webサイト上の「コンテンツ・行動データ」から「ユーザーの関心・意図」を推定し、能動的かつパーソナライズされた対話を実現する。
Before/After図
