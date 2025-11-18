10分以内で作れる【小松菜の中華おかず】子どもが喜ぶナムルや炒め物など5選！忙しい日に最適
忙しい日の夕食づくりで「あと1品ほしいな」と思ったときは、は、カルシウムと鉄分が豊富な小松菜を使ったおかずはいかがですか？
今回は、小松菜レシピの中でも人気が高い、10分以内で作れる中華のおかずをご紹介します。
シャキッとした歯ごたえにごま油の香ばしさが広がれば、食欲アップも間違いなし。ぜひ参考にしてくださいね。
■小松菜の魅力と栄養について
小松菜の魅力は、栄養たっぷりで使いやすいこと。カルシウムや鉄分、ビタミンCなどが豊富で、貧血予防や風邪予防にも役立ちます。くせが少なく、下茹でしても炒めてもシャキッとした食感が残るため、どんな料理にも合わせやすいのもポイント。季節を問わず手に入りやすく、毎日の食卓で大活躍してくれます。
■冷凍もOK！ 小松菜の冷蔵・冷凍保存方法
小松菜は乾燥しやすいので、できるだけ湿度を保ちましょう。
根元を軽く水で湿らせてキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて立てた状態で野菜室へ。3〜4日ほどシャキッとした鮮度を保てます。すぐ使う予定がある場合は、新聞紙で包んでもOKです。
長持ちさせたい場合は、冷凍保存が便利です。小松菜をサッと20〜30秒ほど茹で、冷水に取ってから水気をしっかり絞りましょう。食べやすい長さに切って小分けにし、冷凍用保存袋に入れればOK。約1か月ほど保存できます。さらに、生のまま切って冷凍する方法もおすすめ。凍ったまま炒め物やスープに使えるので、中華風のおかず作りにも重宝します。
■10分以内で作れる！ 小松菜が主役のレシピ5選
小松菜をサッと茹でて、熱いうちにごま油と調味料で和えれば完成。一口頬張ると、香ばしい風味がふわっと広がり、シャキッとした食感とやさしい塩味を堪能できます。ごはんが進む、やみつきになる一品です。
ジューシーなベーコンと卵、そして主役の小松菜をオイスターソースで炒めます。甘辛いソースが食材に絡み、湯気とともに中華風の香りが立ちのぼります。お弁当にもぴったりで、忙しい日でも8分で作れる頼もしい万能おかずです。
旬のマイタケと小松菜をサッと炒めて、風味豊かに仕上げます。マイタケの旨味と小松菜のシャキシャキ食感が絶妙にマッチ。少ない材料でも満足感があり、忙しい日の「あと1品」にイチオシです。
小松菜の葉でジューシーなひき肉を包む、見た目も華やかなシューマイ。ラップを使えば手軽に包めて、蒸し上がりはツヤツヤに。お肉の旨味と小松菜のやさしい香りがふわっと広がります。
豚肉と小松菜を香り高く炒めて、レタスに包む一品。シャキッとしたレタスの食感と、ジューシーな豚肉の旨味が見事に調和します。野菜をたっぷり摂れて、満足感も抜群です。
手早く作れて、しっかり栄養が摂れるが小松菜で作る中華のおかずの魅力です。鉄分やカルシウムが不足しがちな日にも最適。忙しい日こそ、小松菜のパワーで元気をチャージしましょう！
(豊島早苗)
