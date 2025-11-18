木村カエラ「私が154.8センチで」 ROIROMとの3ショットで“身長差”が話題「身長差最高です」「全員顔小さいすぎる」
歌手の木村カエラ（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。ROIROM（ロイロム）の本多大夢（25）と浜川路己（19）に挟まれた3ショットを公開した。
【写真】「身長差にきゅん」木村カエラ＆ROIROMの“身長差”際立つ3ショット
木村は「同じレコード会社Victorなんです。背が高くて顔が小さくてびっくりした。私が154.8センチで、めちゃくちゃ厚底履いてて、この小ささ すごいね。背高くなりたいな」とつづり、厚底の靴を履いていたにもかかわらず、顔1個分以上の“身長差”が際立つ驚きのオフショットを披露している。
ROIROMとのコラボに、ファンからは「身長差最高です」「可愛い この3人の3ショットが実現するなんて〜」「全員顔小さいすぎる」「身長差にきゅん」「カエラ様の小柄なキュートさとROIROMちゃんの鬼スタイルどちらも尊いです」などと、3人の身長差や顔の小ささに反響が集まっていた。
