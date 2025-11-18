“最強バレリーナ美女”高鶴桃羽、美尻”際立つ衝撃カット 圧巻のプロポーション見せつけ
アイドルグループ・君と見るそらの高鶴桃羽が、18日発売の『月刊ヤングマガジン』第12号（講談社）のグラビアに登場した。
【写真】“最強バレリーナ美女”高鶴桃羽、美尻”際立つ衝撃カット
パリ出身／北海道育ちの高鶴は、ロシアの名門バレエ学校に留学してバレエを学び、多数のコンクールで活躍。ABEMAの人気恋愛番組『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』に出演し、その美しさで大きな注目を集めた。現在は俳優として映画やドラマで活躍。一昨年からグラビアデビューすると、身長168・B91・W61・H89センチの大迫力ボディで“最強バレリーナ美女”として一気にブレイクし、数々の誌面を飾ってきた。24年1月からは、アイドルグループ・君と見るそらの白色担当としても活動している。
『月刊ヤンマガ』初登場となる今回、長身を生かした圧巻のプロポーションを披露。ベッドでのランジェリーカットや、“美尻”際立つショットなど、衝撃カットなどを見せている。
