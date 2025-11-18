天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが東南アジアのラオスを訪問されています。愛子さまにとって初めての海外公務で、きょうは、国家主席への表敬訪問などにのぞまれています。現地から中継です。

愛子さまはこれから、後ろに見える建物「国家主席府」の中で、トンルン国家主席への表敬訪問にのぞまれます。表敬訪問では、陛下からのメッセージを伝えられるとみられています。

これに先立ち、愛子さまは、フランスからの独立を記念して建てられた凱旋門を視察されました。

その後、ラオスの代表的な仏塔である「タートルアン」に移動した際には、アイボリーとラベンダーカラーの民族衣装に着替え、両手を合わせる“ラオス式のあいさつ”をされました。

塔の前でおひとりでの写真撮影にのぞんだ際は、身振り手振りで「皆さんもぜひ」というように寺院の関係者を隣に呼んで、一緒に写真を撮る場面もありました。

また、現在行われている表敬訪問が終わりますと、この後は、首相との面会や晩さん会への出席と大きな行事が続き、晩さん会では、愛子さまにとって初めてとなる海外でのスピーチにのぞまれる予定です。