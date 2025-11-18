入浴剤の汗かきエステ気分シリーズにRicco.氏の限定デザインによる「夢見桜」が登場
マックスは2026年12月1日、入浴剤ブランド「汗かきエステ気分」より、限定パッケージによる「汗かきエステ気分 夢見桜」を数量限定で発売する。
「汗かきエステ気分 夢見桜」
同ブランドは、"気楽にエステ気分が味わえるバスアイテム"をコンセプトとした商品を展開している。
今回発売する「夢見桜」は、夜に咲く桜をイメージした幻想的な香りをモチーフに心をときほぐすやさしいフローラルノートで仕上げた限定品。白濁したミルキーピンクの湯色も特徴となっている。
パッケージは、イラストレーター Ricco.(リッコ)氏が手がけたデザインを採用。"夜桜と湯けむりの幻想的な夢のようなお風呂時間"をテーマに、湯けむりの中でふんわりと咲き誇る桜を繊細に表現している。
価格はオープン。参考小売価格は609円。
「汗かきエステ気分 夢見桜」
同ブランドは、"気楽にエステ気分が味わえるバスアイテム"をコンセプトとした商品を展開している。
今回発売する「夢見桜」は、夜に咲く桜をイメージした幻想的な香りをモチーフに心をときほぐすやさしいフローラルノートで仕上げた限定品。白濁したミルキーピンクの湯色も特徴となっている。
パッケージは、イラストレーター Ricco.(リッコ)氏が手がけたデザインを採用。"夜桜と湯けむりの幻想的な夢のようなお風呂時間"をテーマに、湯けむりの中でふんわりと咲き誇る桜を繊細に表現している。
価格はオープン。参考小売価格は609円。