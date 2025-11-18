ºØÆ£¹©¡Ö¡Ø¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¦¥óÊØ¡Ù¤ÈËÍ¤ÏÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¥»¥ó¥¹¤ò¼«²è¼«»¿
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¡Ê£´£´¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç£±£¸Æü¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëà¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤á¼ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡Ö¼ª¥¹¥Ô¡×¤Î¿·£Ã£Í¡õ¿·¿§È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ä¶²»¤Ê¤É¼þ°Ï¤Î²»¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ÆÄ°¤±¤ë¤Î¤¬¡¢²»¶Á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£î£÷£í¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¼ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡Ö£î£÷£í¡¡£Ï£Î£Å¡×¤À¡£ºØÆ£¤â¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Ë¡Ö£²¤Ä¡¢²è´üÅª¤ÊÈ¯ÌÀ¤ò¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£±¤ÄÌÜ¤ÎÃåÁÛ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È²°º¬´¤¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌäÂê¤Ê¤É¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ò·è¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡ÖÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ´û¤Ë¡£¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤â¤¦£±¤Ä¤Ï¡¢Ä²³è¤·¤Æ¤¤¤ëºØÆ£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇÓÝõ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ÎÄÌÃÎÉ½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬É½¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤ËË¿¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ß¤¿¤¤¤ËµÏ¿¤¹¤ë¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥¦¥óÊØ¡Ù¤ÈËÍ¤ÏÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿å¤ÇÎ®¤µ¤ì¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Íî¤Á¤ë½Ö´Ö¤ÎµÇ°»£±Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î®¤¹»þ¤ËÊØ¤Î¾õÂÖ¤¬½Ö»þ¤ËµÏ¿¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¡£¡Ö¤Þ¡¢£±¿ÍÊë¤é¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¼«Ê¬¤ÎÊØ¤ò¡ËÇ§¼±¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤ÐÆü¡¹¤Î¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£
¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤¿ºØÆ£¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤òËÍ¤¬±Ç²è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÏÃ¤·¤¿Íâ·î¤°¤é¤¤¤Ë¡¢£Ô£Ï£Ô£Ï¤µ¤ó¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î£²¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢ºØÆ£¤Ï¡ÖÅ·ºÍÅª¤ÊÈ¯ÌÀ¡×¤ÈÎã¤¨¡ÖËÍ¡¢¿ÍÀ¸¤½¤³¤ËÁ´ÉôÅÒ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ½ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬ËÜ¿Í¤Ï¡¢º£¤¬¡Ö»þÂå¤È¼«Ê¬¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö¤á¤²¤º¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡£ÂçÂÎ¤Î¤³¤È¤òº£¤Þ¤Ç¤ÎÊý¡ÊÀè¿Í¡Ë¤¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤À¤«¤é¤³¤½²¿¤«¤ò¡Ä¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹ðÇò¤â¡£ºØÆ£¤È¤¤¤¨¤Ð¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢¡Ö·ë¹½¤Í¤§¡¢Îä¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì²á¤®¤Á¤ã¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¶¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢½¸¤Þ¤ê¤Ë¡£¡Ø¤â¤¦¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤É¤¦¤»¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£·²¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ã¤¢¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÊÂ¤ß¤Ë¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡Ä¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¶¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¥ä¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¼Â¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£