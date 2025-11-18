◆男子プロゴルフツアー ダンロップフェニックス 練習日（１８日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）

今季初の日本ツアーを迎える２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が開幕２日前の１８日、イン９ホールを回るなどコースで調整した。７位だった欧州ツアー、ジェネシス選手権からの１か月は「普通に人生を過ごしていた。普通に練習して、トレーニングもして。ここでいい結果を出すために準備したつもりではいる」。短く切られ、すっきりとした髪形で近況に触れた。

コースは「世界基準のセッティング」を目指し、昨年から名誉トーナメントアドバイザーをつとめる青木功の監修のもと大幅に改造された。総距離は７５ヤード伸びて７１１７ヤードに。４番がパー５からパー４になり、パー７０に変更になった。また、４ホールでティーイングエリアが新設され、６ホールで距離が増えた。「僕の印象では距離だけが伸びたという印象」と率直に言った。

５６７ヤードのパー５から５１２ヤードのパー４に変更になった４番については「ちょっと無理すぎないかなと。青木さんには失礼かもしれないけど。４番ホールはどうするのかなあという感じ」と首をかしげた。「ドライバーでいいショットを打っても２００ヤード以上エッジまで残る感じ。雨でアゲンストの風が吹いたらティーグラウンドが（前方に）ないのにどうするんだろうって。届かないことも覚悟しないといけない。だから不思議に思っています。なんでパー４なのかなって。青木さんに怒られそうだけど」と苦笑いを浮かべた。

日本開催の米ツアー、ベイカレント・クラシック・レクサス後に韓国で欧州ツアーに参戦。１２月にはタイガー・ウッズがホストを務めるチャリティー大会、ヒーロー・ワールドチャレンジに７年ぶりに出場する。「去年は（米ツアーのシーズン終了後）ほぼプレーしていなかったし、そのせいで今年の結果が良くなかったのかなっていう考えもあった。そういうのも含めてゴルフをする機会を月イチぐらいは持っておこうかなと」と今年は積極的に実戦を積んでいる。

今大会は３年連続１１度目の参戦で、前回は４打差の２位だった。昨年は２２アンダーが優勝スコアだった。「去年は暖かったしスコアが出る条件はあった。今年は２桁行けば勝つチャンスはあるんじゃないかな」と想定した。「調子が良かったらどうこう言えるけど、そうでもないので。必死にプレーする姿を見てほしい」。懸命の調整を続け、ホストプロとして大会を盛り上げる。