田中美佐子、火野正平さんの1周忌に思い馳せる 若き日の記念ショット添え“受け継いだ”『にっぽん縦断 こころ旅』に意欲「正平さんとスタッフと私と、みんなで走ります！」
俳優の田中美佐子（66）が14日、自身のインスタグラムを更新。同日に1周忌を迎えた火野正平さん（享年75）を偲び、若かりし頃の思い出ショットを添え思いを馳せた。
【写真】「お若い時の写真を見せていただきすごく嬉しいです」火野正平さんとの記念ショット披露の田中美佐子
火野さんは昨年11月14日に死去。同年11月20日、所属事務所が発表し「4月より持病である腰痛の治療に励んでおりましたが 夏の腰部骨折を機に体調を崩し最期まで仕事復帰を願っておりましたが叶いませんでした 自宅で家族に見守られ 穏やかな最期でした」と伝えた。
発表を受けて、火野さんが14年間”旅人”として出演していたNHK BS『にっぽん縦断 こころ旅』も公式サイトを通じ「火野正平さんには、1200日を超える旅を続けてくださったことに、深く感謝申し上げるとともに、心より哀悼の意をささげます」と悼んだ。
なお、火野さんの後任として、現在は田中が『にっぽん縦断 こころ旅』の“旅人”を務めている。
火野さんが亡くなって1年を迎えたこの日、田中は火野さんに語りかけるようにしてメッセージを届けた。
「火野正平様。あれから一年が経ちました。何度も疑問に思ったこと。『何で私だったんですか？』聞いても答えは返ってこないし、考えてもわからないから、辛くなったら正平さんと電話で話した時のあの声を思い出してやっています。『こころ旅』は正平さんのものです。これは日ごとに思うこと。これからも正平さんと共に。残すは滋賀県、奈良県、和歌山県。正平さんとスタッフと私と、みんなで走ります！精一杯頑張ります」
コメント欄には「二代目があなたで良かったと思う」「大好きな正平さん 大好きなこころ旅 美佐子ちゃんのおかげで今も観られてすっごく幸せです」「美佐子さん、こころ旅をつなげてくださり有難うございます」「正平さんと美佐子ねーさんが一緒に写っているお若い時の写真を見せていただきすごく嬉しいです」など、心温まるような声が数多く寄せられている。
