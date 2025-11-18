「#4歳児の推し活」元バレー代表・大山加奈さん、双子の娘の“推し活”4ショット公開「お手紙も受け取ってもらいました」
元全日本女子バレーボール選手の大山加奈さん（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。双子の娘（4）の“推し活”を報告した。
【写真】「#4歳児の推し活」双子の娘の“推し”後藤陸翔との4ショットを披露した大山加奈さん
大山さんは「疲れているところありがとう 推しを前に恥ずかしくなっちゃった（1）と とても嬉しそうな（2） お手紙も受け取ってもらいました 久しぶりに生でプレー観られて嬉しかったー！また応援に行きます！ #後藤陸翔選手 #4歳児の推し活」とつづり、娘たちの“推し”である全日本男子の後藤陸翔（SVリーグ・東京グレートベアーズ所属／24）との4ショット写真をアップした。
大山さんは、東レアローズ女子バレーボール部に入部後アテネオリンピックに出場するなど、力強いスパイクを武器に日本を代表するプレーヤーとして活躍。2010年に現役を引退しキッズコーディネーショントレーナーの資格を取得し、全国での講演活動やバレーボール教室に精力的に取り組み幅広く活動している。プライベートでは15年9月、一般男性と結婚したことを自身のブログで発表。21年2月に双子の女児が誕生した。
【写真】「#4歳児の推し活」双子の娘の“推し”後藤陸翔との4ショットを披露した大山加奈さん
大山さんは「疲れているところありがとう 推しを前に恥ずかしくなっちゃった（1）と とても嬉しそうな（2） お手紙も受け取ってもらいました 久しぶりに生でプレー観られて嬉しかったー！また応援に行きます！ #後藤陸翔選手 #4歳児の推し活」とつづり、娘たちの“推し”である全日本男子の後藤陸翔（SVリーグ・東京グレートベアーズ所属／24）との4ショット写真をアップした。