鶏むね肉で食べ応えアップ！子どもと楽しめる包まない「棒餃子」

白いご飯はもちろん、ビールにもよく合う餃子。人気のメニューですが、具材を包むのが少し面倒ですよね。そこで今回は、包まなくてOKな棒餃子のアレンジをご紹介。

▼あっさりヘルシー！

そぎ切りにして下味をつけた鶏むね肉とニラを、餃子の皮で包んで焼くだけ〜。そのまま食べてもおいしいけれど、ポン酢や醤油につけても絶品！



▼食感がクセになる

使うのは、みじん切りにしたキャベツに鶏肉のミンチ。カットして入れた春雨のプリプリ感がたまりません。かさまし効果で、お腹いっぱいになること間違いなし。

▼ゴロゴロ入った鶏肉が絶品！

角切りにした鶏むね肉は、ジューシーでやわらか。パサつきがちな鶏むね肉も、小さめにカットすることでしっとりした味わいに仕上がります。食べ出したら止まらない〜。





リーズナブルな鶏むね肉や鶏のミンチを使うから、お財布に優しいところもおすすめポイント。コスパもタイパもバッチリで子どもも食べやすい棒餃子、今晩のおかずにいかがでしょうか？(TEXT:森智子)

