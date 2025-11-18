¡ØÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼3¡Ù¤¬Ä¶ÏÃÂê¡ª¿Íµ¤´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó20¼þÇ¯¥Õ¥¡¥ó¥ßÌÜÁ°¡ÈÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤¬Âç¹¥¤¡É¤Ê¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤ÎÁÇ´é
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¹¤®¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó
´Ú¹ñ±Ç²è³¦¡¦¥É¥é¥Þ³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¡£
ºîÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë´é¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖWEB¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼Â¸½¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¡¢¤½¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ü¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡Ê이제훈¡ËPROFILE
1984Ç¯7·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø¿¿¼Â¥ê¥È¥Þ¥¹¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¡ØBLEAK NIGHT ÈÖ¿Í¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¤ÇÂç¾â¾Þ¡¢ÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¤Î¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¤ÎÈâ¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Á¡Ë¤Ê¤É¡¢½Ð±éºî¤Ï¸®ÊÂ¤ßÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£±Ç²è¡ØÃ¦Áö¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£´Ö¤â¤Ê¤¯ÂÔË¾¤Î¡ØÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼ ¥·¡¼¥º¥ó3¡Ù¤¬11·î21Æü(¶â)¤è¤êLemino¤Ë¤Æ´Ú¹ñ¤ÈÆ±Æü¡¦ÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ªÍèÇ¯¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡ÙÂ³ÊÔ¤â¹µ¤¨¤ë¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤¦»þ´Ö¡×
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¤Ï2024Ç¯°ÊÍè¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸å¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Î»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¸ø±éÃæ¡¢ÆÃ¤ËËÍ¤Ë¤È¤Æ¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤¯¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇ®¿´¤Ë´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ë´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Ç¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÉÑÈË¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢ËÍ¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½àÈ÷¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Î¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤·ËÍ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¸«¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë»þ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î±þ±ç¤ÏÇÐÍ¥¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¡×
ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤ë¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¡£¤½¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖÎÏ¡×¤À¤½¤¦¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¡×¤äÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¼Â¤ÏºîÉÊ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¶Ë¸Â¤Î¾õÂÖ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¿É¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ºîÉÊ¤¬Ìµ»ö¤Ë´°À®¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¡¢Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±éµ»¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÍ¤¬¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿ºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î°¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²¿ÅÙ¤â´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤òÁÛ¤¦¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼3¡Ù¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡ÙÂ³ÊÔ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹ðÇò¡ª
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤ÎÏÃÂê¤Ø¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¹µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ä¶Â¿Ë»¤Ö¤ê¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Èº£¡¢ºÇ¤â½Ü¤ÊÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¡ØÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ç°¿Í¤¿¤Á¤òÀ®ÇÔ¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤è¤êÁÖ²÷¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂêºà¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ëÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÉü½²Âå¹Ô¿Í¡ÁÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Ë¡¤ÇºÛ¤±¤Ê¤¤°¿Í¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Ì¿¤¬¤±¤Ç¼å¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÉü½²¤òÂå¹Ô¤¹¤ëÈëÌ©¤Î¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¡ÖÆú¡Ê¥à¥¸¥²¡Ë±¿Í¢¡×¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó±é¤¸¤ë¸µÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤Î¥¥à¡¦¥É¥®¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢°¤Ë»äÅª¤ÊÀ©ºÛ¤ò²¼¤¹ÁÖ²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡¡¥·¡¼¥º¥ó3¡ØÉü½²Âå¹Ô¿Í3¡ÁÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼¡Á¡Ù¤Ï¡ÖLemino¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î21Æü(¶â)23:20¤è¤ê´Ú¹ñ¤ÈÆ±Æü¤ËÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÁ´16ÏÃ¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¡¦ÅÚÍËÆü ºÇ¿·ÏÃ¹¹¿·Í½Äê
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤âÀ©ºîÃæ¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÍ¼«¿È¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊüÁ÷Æü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎËþÂ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¯ÌÌÇò¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤â¶Ã¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
²áµî¤È¸½ºß¤ò·Ò¤°ÌµÀþµ¡¤Ç¡¢·Ù»¡¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥è¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡Ë¤È²áµî¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë·º»ö¥¤¡¦¥¸¥§¥Ï¥ó¤¬¸ò¿®¤·¡¢Ä¹´üÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ê¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¡Ë¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¡£²áµî¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸½ºß¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âºä¸ý·òÂÀÏº¼ç±é¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎºÇ¹â·æºî¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¡¦Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÂ³ÊÔ¤¬2026Ç¯Êü±ÇÍ½Äê¡ª
¢£ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ò¹½À®¤¹¤ë¡Ö3¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡×
¾ï¤Ë¿¿Ùõ¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ëÃì¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡½¡½°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¤ò¹½À®¤¹¤ë¡Ö3¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖËÍ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ø±éµ»¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø·ò¹¯¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÏÉáÃÊ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±éµ»°Ê³°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ËèÆü¡ØÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤êÎÉ¤¤ºîÉÊ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯°¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¡¢·ë¶É¡ÈÎÉ¤¤±éµ»¡¢ÎÉ¤¤ºîÉÊ¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ï¤Ë¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Ñ¤òÄ¹¤¯¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡È·ò¹¯¡É¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¯ÎÉ¤¤»Ñ¤Ç¤´°§»¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢¡ØÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯ÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤ë±Ç²è3Áª¤Ï¡©
±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤Î±Ç²è¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¡£Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë±Ç²èºîÉÊ¤ò3¤Ä¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë±Ç²è¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â3ºîÉÊ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥å¥Ê¥ó´ÆÆÄ¤Î¡ØÃÏµå¤ò¼é¤ì¡ª¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤Î¡ØLove Letter¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡Ò1¡Ó±Ç²è¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡Ù
¡ÖËÍ¤Ë±éµ»¤ÎÌ´¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¤òÃµ¤·¤Æ´Ñ¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ò2¡Ó±Ç²è¡ØÃÏµå¤ò¼é¤ì¡ª¡Ù
¡Ö¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡£2000Ç¯Âå½é¤á¡¢±Ç²è´Û¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¤Í¾±¤¤¬Ä¹¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ØBugonia¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥ê¥á¥¤¥¯¤â¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ò3¡Ó±Ç²è¡ØLove Letter¡Ù
¡Öº£Ç¯¸ø³«30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨´Ú¹ñ¤ÇºÆ¾å±Ç¤µ¤ì¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿´Ñ¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë±Ç²è¤È¤Ï²¿¤«¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¡¢º£¤â¤Ê¤ª´¶Æ°¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´ê¤¤¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Çò¤¤¤´¤Ï¤ó¡ßÆÚÆù¤Î´Å¿ÉßÖ¤á¡õÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤¬Âç¹¥¤¡ª
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖWEB¤ÏÆüËÜ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤âÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÇÞÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñÎÁÍý¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¡Ö²ÈÄíÎÁÍý¡×¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖËÍ¤ÏÇò¤¤¤´¤Ï¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª¤«¤º¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤ª¤«¤º¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¥Á¥§¥æ¥¯¥Ý¥Ã¥¯¥à¡ÊÆÚÆù¤Î´Å¿ÉßÖ¤á¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÃÄ¤é¤ó¤·¤Ê¤¬¤éÇò¤¤¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤«¤º¤ò¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤ÇºÇ¹â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯·î¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤¬¤è¤ê°ìÁØÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤ä¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖºÇ¶áÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿·à¾ì¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤¤¿¤¤·à¾ì¤¬Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÁ´Éô¤Ï¹Ô¤±¤º¡¢¿´»Ä¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤â¤·»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤Î·à¾ì¤Ë¤â¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¿©¤ÙÊª¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¼÷»Ê¤ä¤¦¤Ê¤®Ð§¡¢¾ÆÆù¡¢¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤óÌ£¤ï¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡ª¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Èº£¤«¤é¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤°¡ØÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·¡¼3¡Ù¤Ç¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡¡¤â¤¦¤¹¤°¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢³§¤µ¤ó¡ª¡¡°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÃúÇ«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤äºÇ¿·ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà¤Î³èÌö¤«¤é¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ú2026 LEE JE HOON FANMEETING in JAPAN¡Ê²¾¡Ë¡Û
¡ÒÅìµþ¡Ó2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) ¡¿¥Ë¥Ã¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë
¡ÒÂçºå¡Ó2026Ç¯2·î1Æü(Æü) ¡¿¾¾²¼IMP¥Û¡¼¥ë
¡Ú1Éô¡Û13:00³«¾ì/14:00³«±é (Í½Äê)
¡Ú2Éô¡Û17:00³«¾ì/18:00³«±é (Í½Äê)
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÆüÄø¡¡
¡ÚFC1¼¡Àè¹ÔÈÎÇä¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)12:00~11·î24Æü(·î)23:59
ÅöÁªÈ¯É½¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)
¡ÚFC2¼¡Àè¹ÔÈÎÇä¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)12:00 ~ 2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)23:59
ÅöÁªÈ¯É½¡§2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)
¢£¡ÚCOLUMN¡Û
¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡ÖÆÚÆù¤Î´Å¿ÉßÖ¤á¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
ÆÚ¥Ð¥é¤«¤¿¤Þ¤êÆù¡Ä300g¡Ò5¥ß¥ê¸ü¤µ¤ËÀÚ¤ë¡Ó
Ä¹¤Í¤®¡Ä1/2ËÜ¡Ò1ÑÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¡Ó
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/2¸Ä¡Ò½ÄÇöÀÚ¤ê¡Ó
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä1/3ËÜ¡ÒÃ»ºýÀÚ¤ê¡Ó
¡ÒA¡Ó
¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥ª¥ê¥´Åü¡¢Ê´Åâ¿É»Ò¡ÊÁÆ¡Ë¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸2
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¦º½Åü¡¢¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
¡Ê¹¥¤ß¤Ç¡Ë¥µ¥ó¥Á¥å¡ÄÅ¬ÎÌ
¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1_¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ÒA¡Ó¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢ÆÚÆù¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤á¡¢ÎäÂ¢¼¼¤ÇÌó1»þ´ÖÄÒ¤±¤ë¡£
2_¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Ä¹¤Í¤®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ò¾þ¤êÍÑ¤Ë¾¯¤·¼è¤êÊ¬¤±¡¢»Ä¤ê¤òßÖ¤á¤ë¡£
3_1¤òÄÒ¤±¤À¤ì¤´¤È²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò²Ã¤¨¡¢Æù¤ÈÌîºÚ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹
¤ê¡¢¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿Ä¹¤Í¤®¤ò»¶¤é¤¹¡£¥µ¥ó¥Á¥å¤ÇÊñ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£
¢¨¥ª¥ê¥´Åü¢ª¤Ï¤Á¤ß¤ÄÂç¤µ¤¸2¤ÇOK¡ª
¢¨¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢1ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆý»ù¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡á´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ ¥»¥ß¡Ê¡Ø´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ¤¬ºî¤ë ²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç ËèÆü´Ú¹ñ¤´¤Ï¤ó¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ú¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖWEBÊÔ½¸ÉôYYY¡Û