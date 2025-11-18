福岡第一などU18トップリーグ入替戦へ…2026年3月に初開催、12チームで4枠争う

高校バスケットボールのNo.1を決めるリーグ戦『U18日清食品トップリーグ2025』が11月16日に閉幕し、『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』へ回る男女各4チームが決まった。

入替戦は今年度から導入された新制度。トップリーグでは上位4チームが翌年度の出場権を獲得する一方で、下位4チームが入替戦へまわることに。各ブロックリーグを優勝した8チームも合わせた12チームで、翌年度トップリーグ出場権の残り4つを争う。

出場権獲得チームの決定方法は一発勝負のノックアウト方式。今年度の成績に応じて4つのトーナメントが組まれ、ブロックリーグ優勝チーム同士で1回戦、その勝者がトップリーグ下位チームに挑むという構図だ。各トーナメントで勝ち上がった4チームが『U18日清食品トップリーグ2026』の出場権を獲得する。

男子では、今年度トップリーグ5位・福岡第一高校、6位・八王子学園八王子高校、7位・美濃加茂高校、8位・帝京長岡高校が入替戦に回ることが決定。ブロックリーグは順位が決まっていないグループもあるが、すでにグループC・開志国際、グループE・中部大第一が全勝優勝と同時に入替戦進出を決めている。

女子では、トップリーグ5位・日本航空高校北海道、6位・慶誠高校、7位・千葉経済大学附属高校、8位・昭和学院高校が、来年度のトップリーグ出場を目指して入替戦へ。全国大会で上位に食い込んだ強豪が負けられない戦いに挑む。

注目の入替戦2026は、来年3月14日と15日に東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3 アリーナ（東京都北区）で開催される。入替戦の組み合わせ一覧は以下の通り。

◆■「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子の組み合わせ

TL＝トップリーグ



BL＝ブロックリーグ



▼Aトーナメント



1回戦 BL1位 vs BL8位



2回戦 帝京長岡高校（TL8位） vs A1回戦の勝者

▼Bトーナメント



1回戦 BL2位 vs BL7位



2回戦 美濃加茂高校（TL7位） vs B1回戦の勝者

▼Cトーナメント



1回戦 BL3位 vs BL6位



2回戦 八王子学園八王子高校（TL6位） vs C1回戦の勝者

▼Dトーナメント



1回戦 BL4位 vs BL5位



2回戦 福岡第一高校（TL5位） vs D1回戦の勝者

◆■「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」女子の組み合わせ

▼Aトーナメント



1回戦 BL1位 vs BL8位



2回戦 昭和学院高校（TL8位） vs A1回戦の勝者

▼Bトーナメント



1回戦 BL2位 vs BL7位



2回戦 千葉経済大学附属高校（TL7位） vs B1回戦の勝者

▼Cトーナメント



1回戦 BL3位 vs BL6位



2回戦 慶誠高校（TL6位） vs C1回戦の勝者

▼Dトーナメント



1回戦 BL4位 vs BL5位



2回戦 日本航空高校北海道（TL5位） vs D1回戦の勝者





