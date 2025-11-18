富士フイルム株式会社は、「GFX&GFレンズ 年末キャッシュバックキャンペーン」を11月18日（火）に開始した。対象のGFXシリーズのカメラ本体と、GFレンズを同時購入・応募すると最大20万円がキャッシュバックされる。

最大還元額の20万円になる組み合わせは、GFX100 IIもしくはGFX100S IIと、GF110mmF2 R LM WRを合わせて購入した場合。

そのほか、GFレンズ単体でも5万円のキャッシュバックを実施している。

キャンペーン名

2025年11月18日（火）～2026年1月12日（月・祝）



応募締切

2026年3月31日（火）消印分まで



対象製品

20万円キャッシュバック

15万円キャッシュバック

10万円キャッシュバック

5万円キャッシュバック

GFX100 IIもしくはGFX100S II＋GF110mmF2 R LM WRGFX100 IIもしくはGFX100S II＋GF55mmF1.7 R WR GFX100 IIもしくはGFX100S II＋GF20-35mmF4 R WR GFX100 IIもしくはGFX100S II＋GF45-100mmF4 R LM OIS WRGFX100 IIもしくはGFX100S II＋GF100-200mmF5.6 R LM OIS WRGF55mmF1.7 R WR GF80mmF1.7 R WR GF110mmF2 R LM WR GF20-35mmF4 R WR GF32-64mmF4 R LM WR GF45-100mmF4 R LM OIS WR GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR