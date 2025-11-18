【U18日清食品トップリーグ男子スタッツ】福岡大附大濠の本田が得点ランクトップ…東山の佐藤も好成績を残す

8月23日から11月16日にかけて行われた、『U18日清食品トップリーグ2025（男子）』は全日程を終了。それぞれのスタッツランキングが確定した。

得点ランキングは、多彩なオフェンス能力を見せた福岡大学附属大濠高校（福岡県）の本田蕗以（2年）が1試合平均23.8得点で1位に輝いた。本田は最後戦の福岡第一高校との試合でも23得点をマークし、勝利に貢献した。20.6得点をマークした八王子学園八王子高校（東京都）のニャンセハセダト（2年）が2位につけ、3位に19.9得点の佐藤凪（3年）が、4位には17.9得点の中村颯斗（2年）と、東山高校（京都府）の2人が続いた。

リバウンドランキングでは鳥取城北高校（鳥取県）のフィリモンホムタワタルモン（1年）が202センチの身長を生かし1試合平均20.3リバウンドという圧倒的な数字を記録。2位にニャンセハセダトは、リバウンドランキングでも2位につけ、平均でダブルダブルの好成績を残した。

東山高校の佐藤は得点ランキング3位に加え、1試合平均8.4アシストとフリースロー成功率81.3パーセントでともに大会トップの記録を収め、安定した活躍でチームの準優勝に貢献した。

安定した活躍を見せた東山高校の佐藤［写真］＝U18日清食品リーグ

ブロック部門では、大会期間中に緊急帰国した福岡第一高校（福岡県）のシームサ（3年）が3.3ブロックでトップに、フィリモンホムタワタルモンが3.1ブロックと好成績を収めた。

『日清食品トップリーグ2025（男子）』のスタッツランキングは以下の通り。

◆■『日清食品トップリーグ2025（男子）』スタッツランキング

【得点】



1位：本田蕗以（福大大濠）23.8得点（合計143得点）



2位：ニャンセハセダト（八王子）20.6得点（合計144得点）



3位：佐藤凪（東山）19.9得点（合計139得点）



4位：中村颯斗（東山）17.9得点（合計125得点）



5位：ジョベパマリック（帝京長岡）16.6得点（合計116得点）



6位：シームサ（福岡第一）16.3得点（合計65得点）



7位：吉岡陽（福大大濠）15.7得点（合計94得点）



8位：鈴木陸音（美濃加茂）15.7得点（合計109得点）



9位：花島大良（八王子）15.6得点（合計108得点）



10位：小田嶌秋斗（仙台大明成）15.0得点（合計105得点）



10位：赤澤翔心（帝京長岡）15.0得点（合計105得点）

【リバウンド】



1位：フィリモンホムタワタルモン（鳥取城北）20.3本（合計142本）



2位：ニャンセハセダト（八王子）17.3本（合計121本）



3位：ジョベパマリック（帝京長岡）15.0本（合計105本）



4位：オラインカオロラデ（美濃加茂）15.0本（合計105本）



5位：ウェトゥブワシャエノック（東山）12.0本（合計84本）



6位：シームサ（福岡第一）10.5本（合計42本）



7位：ンジャイパプンデリセク（八王子）8.7本（合計61本）



8位：三浦悠太郎（仙台大明成）8.1本（合計57本）



9位：カンダマビカサロモン（東山）8.1本（合計57本）



10位：檜森琉壱（仙台大明成）8.0本（合計56本）

【アシスト】



1位：佐藤凪（東山）8.4本（合計59本）



2位：畠山颯大（八王子）7.7本（合計46本）



3位：赤澤翔心（帝京長岡）5.9本（合計41本）



4位：宮本聡（福岡第一）5.6本（合計39本）



5位：三浦悠太郎（仙台大明成）4.9本（合計34本）



6位：福元源士（鳥取城北）4.7本（合計33本）



7位：吉岡陽（福大大濠）4.7本（合計28本）



8位：檜森琉壱（仙台大明成）4.3本（合計30本）



9位：小田嶌秋斗（仙台大明成）4.1本（合計29本）



9位：鈴木陸音（美濃加茂）4.1本（合計29本）

【スティール】



1位：三浦悠太郎（仙台大明成）3.1本（合計22本）



2位：畠山颯大（八王子）2.7本（合計16本）



3位：宮本聡（福岡第一）2.6本（合計18本）



4位：吉岡陽（福大大濠）2.3本（合計14本）



5位：大城執逢（美濃加茂）2.1本（合計15本）



6位：長岡大杜（福岡第一）2.0本（合計14本）



6位：櫻井照大（福大大濠）2.0本（合計12本）



8位：シームサ（福岡第一）1.8本（合計7本）



9位：福元源士（鳥取城北）1.7本（合計12本）



10位：小田嶌秋斗（仙台大明成）1.6本（合計11本）



10位：檜森琉壱（仙台大明成）1.6本（合計11本）



10位：佐藤凪（東山）1.6本（合計11本）

【ブロック】



1位：シームサ（福岡第一）3.3本（合計13本）



2位：フィリモンホムタワタルモン（鳥取城北）3.1本（合計22本）



3位：藤田珀（帝京長岡）2.0本（合計14本）



3位：オラインカオロラデ（美濃加茂）2.0本（合計14本）



5位：ウェトゥブワシャエノック（東山）1.6本（合計11本）



6位：ンジャイパプンデリセク（八王子）1.4本（合計10本）



7位：ニャンセハセダト（八王子）1.0本（合計7本）



7位：藤田悠暉（福岡第一）1.0本（合計7本）



9位：三浦悠太郎（仙台大明成）0.9本（合計6本）



9位：ジョベパマリック（帝京長岡）0.9本（合計6本）

【3ポイント成功率】



1位：佐藤颯太（仙台大明成）50.0パーセント（15本成功）



2位：大城執逢（美濃加茂）44.2パーセント（19本成功）



3位：吉岡陽（福大大濠）40.7パーセント（11本成功）



4位：中村颯斗（東山）39.7パーセント（29本成功）



5位：小田嶌秋斗（仙台大明成）39.7パーセント（23本成功）



6位：本田蕗以（福大大濠）35.9パーセント（14本成功）



7位：宮本耀（福岡第一）34.2パーセント（13本成功）



8位：佐藤久遠（東山）33.3パーセント（16本成功）



9位：新井慶太（仙台大明成）32.5パーセント（13本成功）



10位：照井昇太朗（八王子）31.1パーセント（19本成功）

【フリースロー成功率】



1位：佐藤凪（東山）81.3パーセント（26本成功）



2位：三浦悠太郎（仙台大明成）76.2パーセント（16本成功）



3位：本田蕗以（福大大濠）74.4パーセント（29本成功）



4位：ウェトゥブワシャエノック（東山）53.3パーセント（16本成功）



5位：フィリモンホムタワタルモン（鳥取城北）50.0パーセント（16本成功）



6位：ニャンセハセダト（八王子）40.5パーセント（17本成功）







【動画】多彩なテクニックを見せる福岡大学附属大濠高校の本田